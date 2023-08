Paul McCartney en México: fecha y todo lo que debes saber sobre su “Got Back Tour”

Paul McCartney regresa a México después de seis años. Foto: Twitter @ocesa_total

Paul McCartney regresa a México y se presentará el próximo noviembre en el Foro Sol de la Ciudad de México, confirmando así los rumores sobre su regreso atierras aztecas.

Ver más Presentado por @GNPSeguros:



¡El aclamado GOT BACK TOUR de @PaulMcCartney llega al Foro Sol! 🤟💥 Guarden la fecha, el 14 de noviembre será inigualable acompañados de una leyenda. #PaulMcCartneyGotBack#PreventaCitibanamex: 1ro de sept.

Venta general a partir del 2 de sept. pic.twitter.com/ku5H4ykfB1 — Ocesa Total (@ocesa_total) August 23, 2023

La última vez que se presentó el exBeatle en México fue en 2017, cuando dio un concierto en el Estadio Azteca como parte de su “One on One Tour”.

Con más de seis décadas en la industria musical, su repertorio abarca una variedad de éxitos como “Hey Jude” y “Let It Be”, “Maybe I’m Amazed” y “Live and Let Die”.

¿Cuándo se presentará Paul McCartney en México?

El músico de Liverpool se presentará el próximo 14 de noviembre en el Foro Sol de la Ciudad de México. La preventa para clientes Citibanamex será el 1 de septiembre, para que un día después, el 2 de septiembre, salga la venta para el público en general; la cual empezará a partir de las 14:00 horas.

¿Cuándo costarán los boletos?

En cuanto a los precios para la fecha de Paul McCartney en el Foro Sol, quedan de la siguiente manera, sin cargos por servicio:

Diamante – 12 mil 080 pesos

Platino – 6 mil 580 pesos

Oro – 5 mil 580 pesos

Rosa – 5 mil 080 pesos

Morado – 4 mil 480 pesos

Azul – 3 mil 880 pesos

General B – 1,180 pesos

Verde A – 3 mil 080 pesos

Naranja A – 2 mil 480 pesos

Verde B – 1,980 pesos

Naranja B – 1,580 pesos

Verde C – 980 pesos

Naranja C – 680 pesos

Así reaccionaron las redes

Tras confirmar lo que había sido un rumor desde ayer, las redes celebraron la próxima visita del Sir Paul McCartney, quien fue nombrado uno de los mejores 50 cantantes de rock por la revista Billboard.

Ver más Ahhhhh cómo que va a venir Sir Paul McCartney a Mexico en dos meses ahhhhhhhhhhhhhhhh ahhhhhhh ahhhhhhh pic.twitter.com/A8S6F2gFUm — Maríchuy🦋✨ (@marichuycast) August 23, 2023

Ver más Más que listo para ver a @PaulMcCartney en México! pic.twitter.com/kex6dlAAPQ —  RamiЯo AguileЯa  (@blind__r9) August 23, 2023