¡Sorpresa hasta para la familia! Paul Stanley da detalles de su boda

Paul Stanley da detalles de su boda sorpresa con Joely Bernat. Foto: Cuartoscuro

El conductor Paul Stanley sorprendió al casarse de sorpresa con Joely Bernat, luego de dos años de haberle entregado el anillo de compromiso en un romántico viaje. Y aunque ocultó su enlace, ahora el presentador dio algunos detalles de cómo fue el momento.

“Ya teníamos rato planeándolo, entonces engañamos a nuestras familias, les dijimos que el 24 iba a ser una cena navideña, entonces llegó la familia de Joe”.

En un encuentro con varias cámaras de televisión, entre ellas las del programa “Sale el sol”, Joely Bernat, ahora esposa de Paul Stanley, confesó que la boda fue sorpresa hasta para la familia del conductor, a quienes les dijo que era una cena de Navidad; aunque destacó que el momento fue “perfecto”.

“Ellos sí sabían, pero la familia de Paul no. Entonces, obvio, el padrastro de Paul como es abogado nos ayudó con todo lo del civil, superrápido y más que era un día navideño. No tienes a un juez en tu casa, en esa fecha. Fue superrápido, muy bonito, pequeño, pero fue perfecto, el momento fue perfecto para nosotros”.

No era cena navideña, sino su boda

El hijo del fallecido, Paco Stanley reveló cómo fue que su mamá se enteró de que, en realidad, acudía a la boda del conductor de televisión.

“Mis padrinos, mi mamá, mi hermano, que no sabían que nos íbamos a casar. Porque yo llegué y les dije ‘bienvenidos a la cena Navideña, gracias por venir, pero no nada más es cena Navideña, también nos vamos a casar’”.

Paul, quien se ha pronunciado contra los contenidos que pretenden contar el homicidio de su famoso papá, aseguró que hubo un momento en donde recordaron a Paco Stanley.

“Hubo un momento muy bonito que mi mamá me dijo que mi papá estaría muy orgulloso de mí y yo sentí muy chido”.

Por su parte, Joely Bernat reveló que para lucir radiante el día de su boda fue apoyada por su mamá. Explicó por qué sólo su familia fue informada sobre la boda.

“Me ayudó mi mamá, obvio, mi familia sabía porque tenía que viajar de Nueva York, de Puerto Rico, de Orlando. Entonces mi mamá me ayudó a hacerme el pelo, yo me maquillé y ella me ayudó bastante”.