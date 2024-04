Paul Stanley reacciona a serie sobre el homicidio de Paco Stanley

Paul Stanley reacciona a serie sobre muerte de Paco Stanley. Foto: Cuartoscuro

Paul Stanley reaccionó a las primeras imágenes de la serie que aborda el homicidio de su padre, Paco Stanley. En un encuentro con varios micrófonos, el conductor aseguró que hablar de las personas fallecidas es una falta de respeto.

Además, destacó que el tema, a nivel familiar, es una situación complicada, pues su famoso papá no se puede defender.

“Hablar de alguien que ya falleció es bien fácil. Se pierde totalmente el respeto a los difuntos, lo que pasaron. No sé, son muchas cosas. Como familia es un tema bien difícil, sobre todo porque estás hablando de alguien que ya no está”.

De igual forma, Paul Stanley recordó que él estuvo en descontento con la historia que muestra el homicidio de su papá desde el principio. Sin embargo, la productora siguió adelante con el proyecto.

“Nosotros desde el principio que se habló con esta productora no estuvimos a gusto con los guiones que nos mandaron. Nos pasaron por alto y la hicieron”.

Al ser cuestionado sobre si procedería legalmente contra los encargados de la serie, tal como, dijo, lo hará Paola Durante, el conductor afirmó que, por el momento, su bebé es lo más importante.

“Ahorita, yo estoy comprando pañales y biberones y todo eso. Para mí eso es más importante. Lo que pasa es que para los que siguen vivos es más fácil demandar porque están utilizando su nombre, están poniendo en duda su honorabilidad… Vamos a ver qué pasa”.

Finalmente, Paul Stanley destacó que en medio de la polémica por la serie, tiene sentimientos encontrados por la llegada de su primer hijo. Asimismo, descartó la posibilidad de ponerle el nombre de su famoso papá, Paco Stanley.

“Hay sentimientos encontrados porque todavía no sé como vienen las cosas, si va a ser niño, niña, es un momento muy especial para mí, en mi vida. Unas por otras. Hay más bendiciones… No, yo no le pondría ni el de mi papá ni el mío. Una nueva historia”.