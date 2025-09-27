Paul Thomas Anderson en 6 películas clave

GENERANDO AUDIO...

Este fin de semana llegó a las salas “Una batalla tras otra”, la nueva película de Paul Thomas Anderson, considerada ya una de las favoritas para la temporada de premios y con altas posibilidades de llegar al Óscar en 2026.

Con motivo de su estreno, el crítico de cine José Antonio Valdés Peña hizo una recopilación de lo más destacado de la filmografía del realizador estadounidense, uno de los más importantes de las últimas décadas, caracterizado por retratar con crudeza a la sociedad norteamericana.

Paul Thomas Anderson en 6 películas

“Boogie Nights” (1997): Retrato de la industria del cine pornográfico en los años 70, convertido en una pieza fundamental de la cultura pop. Con un elenco coral, Anderson mostró su interés por los mosaicos narrativos y los largos planos secuencia.

“Magnolia” (1999): Otra historia coral sobre personajes en el Valle de San Fernando que enfrentan soledad, crueldad y desamor. Destaca la actuación de Tom Cruise en un papel radicalmente distinto a sus superproducciones habituales.

“Petróleo sangriento” (2007): Considerada una obra maestra contemporánea, con Daniel Day-Lewis interpretando a un despiadado empresario petrolero que encarna el nacimiento y la corrupción del capitalismo estadounidense.

“The Master” (2012): Ambientada en los años 50, muestra la relación entre un veterano de guerra traumatizado y un líder carismático que recuerda a los fundadores de sectas religiosas modernas.

“El hilo fantasma” (2017): Drama psicológico sobre un modisto obsesivo y su relación tóxica con una mujer que desafía su poder. Daniel Day-Lewis volvió a brillar en una de sus últimas actuaciones.

“Una batalla tras otra” (2025): La más reciente obra de Anderson es una épica sobre racismo, supremacía blanca y violencia política en Estados Unidos. Con un elenco encabezado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina King y la debutante Infinity, la cinta muestra a un país enfermo y dividido.

Finalmente, Valdés Peña subrayó que la nueva película de Anderson debe verse en la pantalla más grande posible, pues combina acción trepidante, crítica social y un retrato implacable de la Norteamérica contemporánea.