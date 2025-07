GENERANDO AUDIO...

Paulina Dávila es prima de Sofía Vergara. Foto: AFP

La actriz colombiana Paulina Dávila forma parte de “Sin querer queriendo”, la bioserie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”. En la producción, la prima de Sofía Vergara interpreta a Graciela Fernández, la primera esposa del icónico comediante y madre de sus seis hijos, un personaje poco conocido por el público, pero fundamental en la historia del creador de “El Chavo del 8”.

Desde que aceptó el reto de dar vida a esta figura casi invisible en el imaginario colectivo, Dávila fue consciente de lo que implicaba su participación.

“Sabíamos que iba a incomodar a muchos, la serie está contada desde un punto de vista muy específico, y eso siempre genera conversación y posturas encontradas”, declaró en entrevista con UnoTV.

Aunque reconoció que al principio no se sentía segura de encajar en el papel, fue el director Rodrigo Santos quien la convenció de explorar a Graciela desde un lugar emocional.

“Cuando leí la sinopsis pensé: ‘yo no soy para este personaje’. Pero Rodrigo me ayudó a entender que podía encontrarla en los recuerdos de mis propias abuelas, en esas mujeres fuertes que vivieron otras épocas”, recordó Paulina.

Graciela fue una figura muy reservada en la vida real, lo que le dio a Dávila libertad creativa para construir al personaje desde los relatos de los propios hijos de “Chespirito”, quienes estuvieron involucrados en la realización de la serie.

“La Graciela que interpreto no deja de ser una ficción basada en memorias privadas. No había mucha información pública sobre ella, así que tuve que trabajar desde el respeto y la intuición”, agregó Paulina Dávila.

El reto de interpretar a la primera esposa de “Chespirito”

Uno de los mayores retos para Paulina Dávila, fue encarnar a una mujer en distintos momentos de su vida.

“En un solo día podía interpretar a Graciela en tres edades diferentes, lo que implicaba cambios de peluca, maquillaje, vestuario y, sobre todo, de estado emocional. Fue un trabajo muy exigente, pero también delicioso como actriz”, recordó la actriz de “Griselda”.

La respuesta del público ha sido intensa y dividida. Dávila lo ve como algo inevitable: “Cuando una figura como ‘Chespirito’ forma parte de la memoria colectiva, es natural que la gente se sienta dueña de su historia. Todo el mundo tiene una opinión, y las redes sociales amplifican eso. Pero al final, esta es una ficción con una mirada particular”.

Paulina Dávila prepara el proyecto más íntimo junto a Gael García

Paulina también adelantó pocos detalles sobre “Santita“, una película aún sin fecha de estreno, en la que comparte créditos con Gael García Bernal, y que considera el proyecto más importante de su carrera hasta ahora.

Aunque no pudo revelar mucho, confirmó que interpreta a una mujer que, tras un accidente, enfrenta una transformación radical.

“Es un personaje que me exigió muchísimo emocionalmente. Estoy profundamente involucrada con esta historia y no veo la hora de que se estrene”, dijo. “Representó un reto gigante, y me siento muy agradecida por haber tenido esta oportunidad”.