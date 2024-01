Paulina Dávila, quién es la prima de Sofía Vergara que también sale en “Griselda”

Paulina Dávila es una actriz y cantante colombiana que forma parte del elenco de “Griselda“, serie protagonizada por su prima segunda, Sofía Vergara. Una producción inspirada en la vida de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco conocida como ‘la madrina de la cocaína’ o ‘la viuda negra’.

Nació en Medellín, Colombia, hace 35 años y estudió en Bogotá Artes Visuales en la Pontificia Universidad Javeriana. Tras su participación en la producción del Canal RCN ‘El Comandante’, historia inspirada en la vida del expresidente del Venezuela Hugo Chávez, la actriz decidió mudarse a México para buscar nuevas oportunidades.

¿Qué proyectos ha hecho Paulina Dávila?

María Paulina Dávila es conocida por interpretar a Mariana Yazbek en “Luis Miguel: La Serie“, Carla en “Ella camina sola”, Antonia en “Ritmo Salvaje” y Carolina en “Perdida“.

También formó parte del elenco de la serie “Belascoarán”, “Un extraño enemigo” y “La Hora Cero” (proyecto en el que conoció a Juan Pablo Medina.

Además de actuar y cantar, le gusta explorar el cuerpo y la identidad a través de la fotografía, el vídeo y el dibujo. Recientemente ha modelado para marcas como Cynthia Buttenklepper, Breitling, y Dolce & Gabbana.

“No importa lo que hagas o donde estés, siempre debes ser muy fiel a quién eres y osea, como no perder tu esencia”Paulina Dávila. Paulina Dávila

Paulina Dávila fue novia de Juan Pablo Medina

Juan Pablo Medina y Paulina Dávila tuvieron una relación de tres años, ella fue quien lo acompañó a lo largo de todo su proceso de recuperación, luego de que el actor presentase múltiples coágulos en su intestino, lo que generó que perdiera parte de una de sus piernas.

En junio del 2023 “Chespi” confirmó la noticia de la ruptura, sin embargo, durante el Festival Internacional de Cine de Morelia se les vio en varias ocasiones juntos, haciendo dudar a todos si habían o no regresado, algo que hasta el momento no se ha oficializado.

Interpreta a Isabel en la serie “Griselda”

“Griselda” es la serie de Netflix en la que participa Paulina Dávila y en la que interpreta a la asistente de Sofía Vergara, proyecto que se grabó en spanglish: “está otra vez este híbrido, que yo creo que es muy importante que se represente porque no hay nada de malo con cruzar lenguajes, hay mucha gente que vive de esa manera”.

“Mi personaje estaba muy cerca del de Sofía, me toco estar mucho con ella, fue muy bonito, es algo distinto para la carrera de todas”, aseguró.

Dávila es una actriz que ha trabajado en Colombia, México, Cuba, Argentina y España, pero reconoció en entrevista para Unotv.com, que trabajar en Los Ángeles para la serie “Griselda” es “otra industria” pues la manera de hacer las cosas es muy diferente, así como el lenguaje que utilizan, el tamaño de los sets y también los códigos de trabajo que utilizan.

“Impone trabajar en sets en el Downtown de L.A, donde se han grabado cosas tan grandes e importantes. Es emocionante, me llevó como a reconectar con ese deseo, que me impulsó en un principio a querer actuar, con esa niña que soñaba muy grande y a recordar que se vale soñar, pues lo peor que puede pasar es que no pase, pero hay que intentarlo”, dijo Dávila.

Según relató Dávila ella siempre se ha sentido una mujer nómada, que le gusta emigrar y declaró haber disfrutado mucho trabajar al lado de sus paisanas Sofía Vergara y Karol G, pues las considera artistas maravillosas, talentosas y sobretodo generosas.

La colombiana compartió créditos también con Karol G y describió el trabajo de la cantante como “alucinante”, declaró que es una mujer muy comprometida y agradeció habérsela topado en el camino y durante el proceso de la creación de la serie.