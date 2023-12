¿Paulina Mercado está en terapia intensiva? Lo que se sabe de su estado de salud tras cirugía

Un día después de que Paulina Mercado fuera sometida a cirugía por un tumor cerebral, ha surgido la pregunta sobre si la conductora se encuentra en terapia intensiva como parte de su proceso de recuperación.

Paulina Mercado reveló a principios de noviembre que tenía un tumor cerebral por el que necesitaba una operación. Entre sus confesiones, la novia del actor Juan Soler, reconoció que le daba miedo la intervención quirúrgica.

En cuanto a cuál es el estado de salud de Paulina Mercado, el conductor Gustavo Adolfo Infante dio un reporte horas después de que su compañera salió del quirófano la tarde de este lunes 11 de diciembre.

El comunicador indicó que todo salió muy bien y por protocolo, Paulina podría ser ingresada a terapia intensiva durante dos días, debido a lo delicado en la zona en la que fue sometida a la operación.

La versión de que la conductora podría permanecer en terapia intensiva también la dio la conductora Ana María Alvarado.

“Me estaba comentando que no estemos con pendiente porque le hacen la operación y luego la dejarán uno o dos días en terapia intensiva, no por gravedad, para que no salga el chisme, sino por protocolo, porque es una operación delicada. La van a dejar los días que los médicos consideren pertinente, no es por gravedad”

La conductora contó que tenía un tumor cerebral y que estaba en tratamiento desde el 2022.

“Poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar próximamente. Sí, me da miedo, porque te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor y demás”

En la revelación que hizo en el canal de YouTube que tiene con Juan Soler, agradeció al actor por estar a su lado en este momento.

“Desde que me enteré, que ha sido estando contigo, tú me has acompañado de la manita en este proceso. Yo que juego a ser la mujer maravilla, a que no pasa nada, pero tú me has ayudado a soltar: ‘me dices llora, Paulina”

Paulina Mercado