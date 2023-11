“Me da miedo”: Paulina Mercado confiesa que tiene un tumor cerebral

Paulina Mercado confesó que tiene un tumor cerebral. Foto: Getty

Paulina Mercado informó que hace un tiempo le fue diagnosticado un tumor cerebral, por lo que tendrá que ser sometida a una cirugía. La conductora de televisión confesó que la situación le genera temor.

“Tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar pronto, pero es una operación que sí me da miedo. Te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor y demás”, explicó la presentadora de televisión.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde, junto a Juan Soler, su actual pareja y quien hizo un incómodo comentario a Mónica Noguera, la famosa compartió la situación y confió en que todo salga bien, sin dar mayores detalles al respecto.

“Yo que juego a ser la mujer maravilla, de que no pasa nada, y que hay que tener buena actitud y sí creo que hay que tener buena actitud y soy muy positiva y estoy segura de que todo va a estar muy bien”.

Además, Paulina Mercado afirmó que su relación con Juan Soler no se vio afectada tras el diagnóstico del tumor cerebral. De acuerdo con la presentadora, para ellos, como pareja, no representó una ruptura.

“Desde que me enteré, que ha sido estando contigo, tú me has acompañado de la manita en este proceso… Ésta no ha sido una ruptura. Esto nos ha acompañado de una manera fantástica, pero un tema así no cualquiera jala”.

Aunque Paulina Mercado no dio mayores detalles sobre su estado de salud, varios amigos, compañeros del medio y fanáticos le mostraron su cariño y apoyo con mensajes deseándole una pronta recuperación.

“Paulina, la bendición de Dios te acompaña. Todo sale bien”, “Suerte, Paulina. Y sí, la actitud y las ganas de vivir, junto a la medicina, la mejor cura”, “Porque hay amor, todo irá bien”, “La mejor energía para ti, mi Paulina, porque tú eres un sol y una luz en el camino de cualquiera. Dios contigo. Te quiero y estaré muy cerca”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación por parte de amigos y fanáticos.