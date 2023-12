Paulina Mercado ingresa a cirugía para que le extraigan un tumor cerebral

Paulina Mercado ingresa a cirugía para extraer tumor cerebral. Foto: Getty

Paulina Mercado fue sometida a una cirugía para extraerle un tumor que tenía en la cabeza. La conductora, previo a su ingreso al hospital, se dijo tranquila, a través de las historias de Instagram de Juan Soler, su pareja.

“Estamos muy tranquilos, muy contentos y muy agradecidos por todos sus mensajes y buena vibra”, dijo Paulina Mercado

¿Qué pasará con Paulina Mercado tras la cirugía para extraer tumor?

De acuerdo con Ana María Alvarado, compañera de Paulina Mercado en el programa Sale el Sol, la conductora podría permanecer pocos días en el hospital tras ser operada.

“Me estaba comentando que no estemos con pendiente porque le hacen la operación y luego la dejaran uno o dos días en terapia intensiva, no por gravedad, para que no salga el chisme, sino por protocolo, porque es una operación delicada. La van a dejar los días que los médicos consideren pertinente, no es por gravedad”

Hasta el momento, Juan Soler, quien será el encargado de dar a conocer el estado de salud de Mercado, no ha informado el estado de la conductora de televisión.

La salud de la conductora

A mediados de noviembre, Paulina Mercado sorprendió al revelar que le habían diagnosticado un tumor cerebral, situación que, dijo, le generaba temor.

“Tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar pronto, pero es una operación que sí me da miedo. Te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor y demás”, explicó la presentadora de televisión.

La presentadora de televisión compartió la situación y confió en que todo saldría bien, sin dar mayores detalles al respecto.

“Yo que juego a ser la mujer maravilla, de que no pasa nada, y que hay que tener buena actitud y sí creo que hay que tener buena actitud y soy muy positiva y estoy segura de que todo va a estar muy bien”.