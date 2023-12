“Ya no tengo inquilinos en el cerebro”: Paulina Mercado reaparece tras operación para quitarle tumor

Paulina Mercado reaparece tras operación para quitarle tumor. Foto: Getty

Paulina Mercado reapareció luego de que fuera operada para extraerle un tumor en la cabeza que le fue diagnosticado hace meses. En entrevista con el programa Sale el sol, en donde es presentadora, la famosa reveló que la operación fue todo un éxito.

“Estoy muy bien, afortunadamente. La operación fue todo un éxito… Afortunadamente, ya salió todo, ya no tengo inquilinos en el cerebro. Todo fue un éxito… La operación se supone que iba a tardar entre cuatro y cinco horas y tardó 35 minutos. Tengo como 14 grapas”

Sobre su estancia en terapia intensiva, la famosa dijo que estuvo medicada, por lo que no sentía mayores molestias; sin embargo, ahora que se encuentra en su habitación y con menos dosis, los dolores se le han ido presentando.

“La verdad me sentía muy bien. Lo que pasa es que en terapia intensiva te dopan y, ya que estoy en la habitación te van alejando los medicamentos para que ya tu cuerpo vaya funcionando por sí solo, me ha costado un poquito de trabajo, por ejemplo, caminar. Me duele poquito la cabeza, y estoy con bastantes grapitas y ya se sienten, no puedo recargar la cabeza, pero de los males el menor”

Mercado informó que el tumor que le fue extraído será analizado por personal médico; sin embargo, todo parece indicar que no se trata de un tumor maligno e incluso aseguró que fue muy “noble”.

“El tumor lo van a analizar y lo van a estudiar en profundidad, pero todo parece ser que es benigno, sólo esperar que no vuelva a salir absolutamente nada. Fue un tumor muy noble porque se alojó en un lugar en donde no afectó absolutamente”

La petición de Paulina Mercado antes de la cirugía

La famosa conductora de televisión confesó que previo a su cirugía le pidió al médico que, por favor, no fuera a quitarle parte de la cabellera.

“Me atendió un neurocirujano encantador, muy simpático, porque le dije ‘doc. trate, por favor, de no raparme’, entonces me dijo que se tardó más en hacerme trencitas en el pelo que en sacarme el tumor”.

Paulina Mercado agradeció las muestras de cariño que ha recibido por parte de amigos, compañeros y familiares, y anunció que será hasta el 2 de enero cuando regrese a la pantalla chica.