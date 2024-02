Se equivocó de asiento en avión y despotricó contra usuaria: acusan a Paulina Rubio de gordofobia y lesbofobia

Paulina Rubio se encuentra en medio de la polémica tras ser acusada de presunta gordofobia y discriminación en un vuelo con destino a Miami, Estados Unidos. La polémica surgió luego de que una usuaria de TikTok, identificada como Norma, compartiera un video en el que relata la supuesta pelea con la artista mexicana.

El video del relato de la presunta agresión se viralizó en redes sociales. Hasta el momento, cuenta con más de 6 mil me gusta en la plataforma TikTok.

Según el relato de Norma, Paulina Rubio ocupó accidentalmente su asiento y, al solicitarle que se cambiara, reaccionó manera agresiva. Norma comentó que la cantante mexicana hizo comentarios despectivos sobre su apariencia física.

“Cuando llegamos a nuestro asiento, ella estaba sentada en mi asiento. Ella estaba confundida y pensó que le tocaba el asiento de la ventana. Llamó a las trabajadoras de la aerolínea, quienes le confirmaron que no le tocaba ese asiento, sino el del pasillo. Ya enojada me dijo a mí que como estaba muy grande necesitaba más espacio y que me tenía que sentar en el asiento del pasillo”.

La usuaria de Tiktok comenta que a pesar de cumplir todos los favores que la cantante pidió, la situación escaló cuando ella y su pareja fueron al baño. Paulina Rubio no dejó que Norma acompañara a su pareja, por lo que la detuvo para platicar con ella y hacerle recomendaciones sobre su alimentación.

“Me dijo que si yo quería pasar, no podría hacerlo. En cuento mi pareja se fue al baño, Paulina se dirigió a mí diciéndome que no me debí haber tomado la coca y las galletas que nos dieron en el avión. Yo le hablé en español y le dejé claro que no era nadie para decirme lo que tengo que hacer y que necesitaba más respeto”.

Usuaria de TikTok @Normaguacamole.