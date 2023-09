¡Se le fueron con todo! Critican físico y show de Paulina Rubio en su regreso a los escenarios

Paulina Rubio es blanco de críticas por voz y vestuario. Foto: Cuartoscuro

Paulina Rubio está ofreciendo presentaciones en Estados Unidos; sin embargo, la “Chica dorada” parece no estar brillando ante sus fieles seguidores y en redes sociales le han llovido criticas a la famosa cantante.

En la cuenta de Tiktok de un usuario identificado como Danny Diaz se han publicado, desde hace días, parte de las presentaciones de la hija de la fallecida actriz Susana Dosamantes. En los videos, los usuarios de la red social no han dejado pasar por alto el aspecto de Paulina Rubio, así como las interpretaciones de la cantante.

“No cantó en vivo”: acusan a Paulina Rubio

En una de las grabaciones se aprecia a la famosa, que ha tenido problemas legales con sus exparejas y padres de sus hijos, entonar una de las decenas de éxitos que ha conseguido a lo largo de su carrera; sin embargo, aseguraron que no cantó e hijo playback.

“Decepcionante, esa es la palabra correcta. ¿Qué le pasó?”, “La mímica en todo su esplendor porque no cantó en vivo esta canción”, “Icónico, Paulina destrozando sus propias canciones”, “Dios tenga misericordia que horror”, “Qué feo canta”.

¿Paquita la del barrio? Critican vestidos de la “Chica dorada”

Pero la voz no fue lo único que los cibernautas no le perdonaron a Paulina Rubio, pues tampoco pasaron por alto los atuendos que la “Chica Dorada” mostró durante las presentaciones. Algunos usuarios de redes sociales señalaron que algunos vestidos ya no le favorecen y hasta la compararon con famosas, como Paquita la del barrio, por “su aspecto físico”.

“Paquita la del barrio”, “No tiene ganas de nada”, “Pero quién es su estilista, por Dios. Qué lástima de mujer, una retirada a tiempo”, “La veo ridícula”, “Qué mal está”, “¿Esta borracha?”, “Poco se cuida para vivir de imagen y voz. La ropa se la compra al enemigo”, “Cada vez peor la Pau”, “Esa bata parece la tela de las cortinas de la vecina”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.