Aunque ya no están juntos, Paulina Rubio y Gerardo Bazúa siguen envueltos en la polémica, pues el cantante reveló que “La Chica Dorada” no le permitió convivir con su hijo y disfrutar las fiestas decembrinas junto a su familia en Culiacán, lugar natal del ex participante de La Voz México.

Gerardo Bazúa revela que no pudo convivir con su hijo en Navidad

Gerardo Bazúa reveló, durante una entrevista para el programa Ventaneando, que por mediación de la Corte de Estados Unidos, el pequeño Eros, hijo que tiene junto a Paulina Rubio, no pudo convivir ni disfrutar las fiestas decembrinas con su familia, quien vive en Culiacán, Sinaloa.

“Lástima por mi hijo, que se pierde del amor de sus primos, de sus abuelos, de sus tíos y de poder estar así, pero bueno, ya no quedó en mí, no fue por mí”, dijo con tristeza Gerardo Bazúa.

Por otro lado, el cantante negó haber firmado algún contrato de confidencialidad con Paulina Rubio, tal y como lo hizo José Ángel Bichir, quien firmó un contrato de confidencialidad durante su relación con Belinda.

“No, nunca firmé esas cosas, yo no soy parte de eso (…) No tengo que decir nada, lo bonito ya lo viví, lo malo también se vivió, y lo pasado, pasado, como dijo José José”, señaló el exparticipante de La Voz México.

Gerardo Bazúa no tiene contacto con “Colate”, ex de Paulina Rubio

Al ser cuestionado sobre su relación con Nicolás Vallejo-Nájera, mejor conocido como “Colate”, padre de Andrea Nicolás, hijo mayor de Paulina Rubio, Gerardo Bazúa bromeó respecto al tema y negó tener contacto con el español.

“No, pues no nos damos besitos ni nada de esas cosas, no sé por qué me preguntan eso. Llevo una buena relación con él, nada más, lo conozco, lo veo dos o tres veces y tan tan”, dijo Gerardo Bazúa.