“Un día a la vez”: Paulina Rubio revela cómo enfrenta la muerte de su madre a más de un año

Paulina Rubio revela cómo va tras la muerte de su madre. Foto: Cuartoscuro

A poco más de un año de la muerte de Susana Dosamantes, Paulina Rubió confesó que la partida de la actriz es algo que todavía no pasa, por lo que tiene que ir “un día a la vez”.

“Fue algo muy rápido. Algo que todavía no paso, algo que estoy cruzando un día a la vez, siendo muy honesta con mis sentimientos y siendo muy auténtica con mis hijos. Un día a la vez”.

En entrevista con Vicky Martín Berrocal, titular de un proyecto español, la “Chica dorada” aseguró cómo ha sido el tiempo con la ausencia de la primera actriz a la que describió como “el sol de esta galaxia”. Destacó ha tenido que hacer que sus hijos continuen con su vida ante la partida de la famosa protagonista de exitosos proyectos.

“Primero quiero estar con mis hijos y mantener ese núcleo, Susana, mi madre, era el sol de esta galaxia, entonces al pasar a la quinta dimensión primero mis hijos tienen que saber que se ha ido mi madre, y que no va a haber nada más importante, a partir de eso, la vida tiene que continuar. Enseñarles a tus niños a que te levantas y la vida sigue”.

La “Chica dorada” confesó que no pudo despedirse de su madre y afirmó que hasta la fecha habla de Susana Dosamantes en presente, pues vive en ella.

“Yo no tuve tiempo de despedirme de ella y no me voy a despedir de ella nunca. De alguna manera quiero que ella se eleve y que esté en la máxima luz, donde se encuentre sé qué está mucho mejor. Ella es, y sigo hablando de ella en presente, porque vive en mí, es muy imponente, impactante… Ella tenía una presencia única, una mujer de pocas palabras, diferente a mí, que soy una mujer muy extrovertida”.

La cantante mexicana aseguró que debido a la muerte de Susana Dosamantes ha tenido que someterse a meditaciones de gratitud.

“He tenido que hacer muchísimas meditaciones de gratitud para pasar este duelo, para poder no sentir que se cae el mundo sobre de ti”.

Incluso, la famosa cantante de “El último adiós” aseguró que su madre era “un alma gemela” como ella y reveló qué fue lo que le enseñó Susana Dosamantes.

“Aprendí a respetar una carrera que, para mí, es mi vida, mi madre me enseñó eso, a checarte primero cómo estás y luego darte a los demás. Me queda todo (de mi madre). Soy ella, quisiera ser ella y algunas veces, al vivir ella en mí, pues escucho cómo tengo que seguir poco a poco porque cuando tienes un alma gemela como es tu madre creo que todo era”