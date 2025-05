Susana Zabaleta, cantante y actriz de 60 años, lanzó el videoclip oficial de “Pecado mortal“, una tierna canción dedicada directamente a su pareja Ricardo Pérez, comediante y conductor del podcast “La Cotorrisa”, cuya relación ha sido objeto de críticas por la diferencia de edad entre ambos.

El standupero tiene 30 años, es decir, es tres décadas menor que su novia; sin embargo, tanto la artista como el comediante han defendido su relación. Este sencillo es una forma más de decir que su relación está estable.

El videoclip de “Pecado Mortal” incluye diversos momentos y recuerdos de la cantante con su pareja, incluyendo momentos íntimos, como cuando Pérez subió con ella al escenario.

Además, se ve que Ricardo fue parte de la grabación del videoclip, pues en la edición final se incluyeron pláticas y conversaciones de ambos durante las filmaciones.

“Yo sé que tu amor es un castigo, que amarte es pecado mortal y que nada entre tú y yo es permitido, y entre sombras nos tenemos que adorar.

Quiéreme, lo mismo que te estoy queriendo yo. Mírame, con fuego en las pupilas de ansiedad.

Tómame, que a todo estoy dispuesta por tu amor, y siénteme como te siento yo.

Búscame, con el deseo ardiente de pecar. Y bésame, que sangren nuestros labios al besar.

Júrame, que aunque el mundo me juzgue, que aunque todos me acusen, tú me perdonarás.

Búscame, con el deseo ardiente de pecar.

Y bésame, que sangren nuestros labios al besar.

Júrame, que aunque el mundo me juzgue, que aunque todos me acusen, tú me perdonarás.

¡Tú me perdonarás!”

“Pecado Mortal” de Susana Zabaleta