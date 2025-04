Tras realizar juntos películas como “Creed” o “Black Panther”, el director Ryan Coogler y el actor Michael B. Jordan, pretenden invitar a la reflexión al público con una mezcla de acción, suspenso, terror gótico y mucha música en “Pecadores”.

“Cualquier historia que logre que el público se detenga a reflexionar ya vale la pena. A veces no ocurre en el momento, pero puede pasar manejando de regreso a casa o en la ducha. Pensar en ti mismo, en tu familia, en tu identidad… El cine es un lenguaje universal y cuando algo tan específico como esta historia logra resonar en todos, sabes que hiciste algo bien”, declaró Jordan a UnoTV.

“Pecadores” ofrece una historia cargada de simbolismo, identidad y crítica social, sin renunciar al suspenso y los momentos de sobresalto.

“A mí me encanta esa sensación de no saber hacia dónde va la película”, dijo Coogler. “Esa incomodidad es lo que me hizo enamorarme del cine, y con Pecadores quise volver a capturarla”.