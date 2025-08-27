Pedro Almodóvar pide al Gobierno español romper totalmente con Israel

GENERANDO AUDIO...

Pedro Almodovar se pronuncia contra Israel. AFP y Shutter.

El director español Pedro Almodóvar pidió este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez cortar toda relación diplomática y comercial con Israel como muestra de rechazo al “genocidio” en Gaza. La petición fue hecha a través de un video difundido en Instagram por su productora El Deseo.

“Soy Pedro Almodóvar, director de cine, y pido a nuestro Gobierno que rompa relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el Estado de Israel en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo gazatí a los ojos del mundo entero”, declaró el cineasta.

Vestido con un polo azul y visiblemente afectado, el realizador instó también a Sánchez a convencer a otros países europeos para sumarse al rechazo internacional hacia Israel por sus acciones militares en Gaza.

Pedro Almodóvar se suma a voces del mundo cultural contra Israel

Esta no es la primera vez que Pedro Almodóvar se pronuncia sobre el conflicto. En mayo pasado, durante el Festival de Cannes, firmó una carta junto a otros artistas españoles como Javier Bardem condenando el “silencio” frente al conflicto en Gaza.

Pedro Almodóvar, conocido por películas como “Todo sobre mi madre” y “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, ha utilizado sus redes y su visibilidad pública para manifestarse en defensa del pueblo palestino, alineándose con una postura crítica hacia Israel que ha ganado terreno en sectores del arte y la cultura en Europa.

No solo Pedro Almodóvar, ¿cuál ha sido la postura del Gobierno español?

España ha sido una de las voces más duras en Europa contra el gobierno de Benjamin Netanyahu. El presidente Pedro Sánchez calificó en junio la guerra en Gaza como un “genocidio”, siendo uno de los pocos líderes internacionales en usar ese término.

En mayo de 2024, España reconoció oficialmente al Estado de Palestina, junto con Irlanda y Noruega, y desde entonces ha reforzado su apoyo a la causa palestina. No obstante, hasta ahora no ha roto relaciones diplomáticas con Israel.

La petición de Almodóvar presiona al Ejecutivo para dar un paso más allá, en medio de una creciente presión social y política para adoptar medidas más contundentes frente a la ofensiva israelí en Gaza.

El conflicto en cifras: miles de muertos en Gaza

El conflicto se intensificó a partir del ataque de Hamás el pasado 7 de octubre, que dejó mil 219 muertos en Israel, la mayoría civiles, según datos oficiales recopilados por AFP.

En respuesta, la ofensiva militar israelí ha causado al menos 62 mil 819 muertes en Gaza, en su mayoría civiles, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí, bajo el control de Hamás. Estas cifras han sido respaldadas por la ONU, aunque no se especifica cuántos combatientes se encuentran entre los fallecidos.

¿Habrá respuesta del Gobierno?

Hasta el momento, el Gobierno español no ha respondido públicamente al llamado de Pedro Almodóvar. Sin embargo, su declaración vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la relación de España con Israel y la posición de Europa frente al conflicto.

La intervención del cineasta podría marcar un punto de inflexión en la presión social, especialmente si otras figuras públicas y culturales se suman al llamado a romper relaciones con el Estado israelí.