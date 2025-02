GENERANDO AUDIO...

Pedro Fernández confesó su afición por Pink Floyd y anunció su “Ave Fenix Tour”.

El icónico cantante Pedro Fernández con 48 años de carrera, ha conquistado escenarios con su voz y carisma, consolidándose como uno de los artistas más queridos del país y que inicia su gira más ambiciosa llamada “Ave Fenix Tour”. Sin embargo, hay un detalle de su trayectoria que ha intrigado a sus seguidores durante años: su supuesta afición por Pink Floyd, banda de la cual sí es fan.

Todo comenzó con una escena de la película “Delincuente” (1984), donde Fernández aparece junto a Lucero luciendo una camiseta de la banda británica. La imagen se convirtió en un meme que circula desde hace años en redes sociales con la frase: “¿Tú qué vas a saber, chavo, si Pedrito Fernández ya era fan de Pink Floyd?” Ahora, el propio cantante ha aclarado el misterio y revelado su auténtico gusto por el rock en inglés.

“Sí me gusta la música de Pink Floyd, la de Journey, la de Men at Work… También me gusta Brian Adams (…) De hecho, un día me invitaron a un programa donde presentaba éxitos de bandas de pop rock en inglés. Fue un reto, porque yo realmente no sabía decir más que ‘corn flakes’ en inglés”, contó entre risas en entrevista con Unotv.com.

Pero más allá de esta anécdota, Pedro Fernández está listo para sorprender a su público con su nuevo espectáculo “Ave Fénix Tour” 2025, una de las giras más ambiciosas de su carrera, con la que recorrerá varias ciudades de México y Estados Unidos.

Pedro Fernández se renueva con como “Ave Fenix”

El título de la gira no es casualidad. Ave Fénix simboliza renovación, resurgimiento, y para el cantante representa un nuevo capítulo en su vida artística. “Pareciera que estamos empezando una carrera, me siento como nuevo con este tour”, confesó emocionado.

El intérprete de “Amarte a la Antigua” ha estado ocupado en otros proyectos que lo ha mantenido alejado de algunos escenarios. Ahora, su regreso será por todo lo alto, con presentaciones en ciudades donde no ha cantado en mucho tiempo.

“Voy a regresar a lugares que tenía años sin visitar, como San Luis Potosí, Mérida y Pachuca. También a recintos importantes como la Arena Ciudad de México, Arena Monterrey y el Auditorio Telmex en Guadalajara. Imagínate, en mi ciudad natal tengo años sin cantar, así que será muy especial”, adelantó.

El tour también incluirá una extensa gira por Estados Unidos, donde Fernández ha mantenido una sólida base de seguidores. “Arrancamos en Santa Inés, California, con un sold out increíble. Luego en Primm, Nevada, estuvimos a solo 200 boletos de agotar entradas. Y en Temecula también tuvimos una noche espectacular”, detalló.

La gira no solo destaca por el número de fechas, sino por la producción que presentará en el escenario. “Siempre nos esmeramos en que la dotación musical sea basta, que suene espectacular”, explicó el cantante. Además, el show contará con un ballet folclórico, bailarinas y un repertorio renovado con temas de su más reciente álbum.

“Vamos a incluir música nueva, como ‘De Repente’, que estamos lanzando como sencillo, ‘Dime Que Sí’, que está cerrando su ciclo, y otras canciones como Te Doy la Vida y Dulcecito de Chamoy. Queremos refrescar el setlist y renovarlo para darle una nueva esencia a Ave Fénix”, compartió.

Con más de 3 millones de oyentes mensuales en Spotify y una trayectoria que abarca casi cinco décadas, Pedro Fernández sigue demostrando que es un referente en la música. “Se dice fácil, 48 años de carrera, pero cuando ves todo lo que ha pasado en este tiempo, dices ‘Dios mío, realmente he sido privilegiado’”, expresó con gratitud.

Para quienes deseen ser parte de este renacer musical, las fechas y boletos de la gira Ave Fénix ya están disponibles en su sitio oficial. “Los esperamos con las alas abiertas”, concluyó Pedro Fernández.