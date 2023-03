Pedro Fernández confiesa que pensó en dejar la actuación en la premiere de su serie “Mariachis”

Pedro Fernández hace su regreso triunfal en la serie “Mariachis” ~ Foto: HBO

Pedro Fernández regresa a la actuación, ahora dando vida a un mariachi, que tendrá que enfrentar junto a su familia la enfermedad de alzheimer. Consuelo Duval, Alberto Estrella, Toño Mauri, y Vadhir Derbez también forman parte del elenco y estuvieron en la premiere en la CDMX de la serie “Mariachis“

Al llegar a la alfombra roja de la serie “Mariachis” en el centro comercial Reforma 222 de la Ciudad de México, Pedro Fernández saludó a la prensa y sus fans con el carisma que lo caracteriza. Posteriormente,

“Hoy estoy viviendo felizmente un momento que me encanta porque hace unos días en una entrevista yo decía que había yo tomado, no la decisión porque no lo había decidido, pero sentía yo como que tenía que dejar la actuación un poco, porque sentía y ahorita también lo siento (…) que estaba dejando un poco de lado la música”. Pedro Fernández

Desde la perspectiva del cantante y actor, no se alejó de la televisión y las películas para darse un espacio del medio, sino porque pensó que la actuación lo alejaba de la música que, según Pedro Fernández, es la razón por la que la gente lo conoce más.

Por su parte, Consuelo Duval, quien interpreta a la esposa del protagonista en la serie “Mariachis” se mostró satisfecha por poder incursionar en un proyecto alejado de la comedia, pues a diferencia de Pedrito, ella quiso alejarse de aquello por lo que es más conocida por el público.

“Todo el mundo me asocia con la comedia y esta es la primera vez que me dan la oportunidad de hacer un drama (…) creo que lo hice con mucho respeto, muy dignamente y es una mujer que va a mover corazones. Sí me costó mucho porque siempre estoy en el desmadre, pero estuve muy bien guiada por el director”, confesó la actriz.

¿De qué trata la serie de “Mariachis”?

Mariachis, es una serie en la que se aborda el poder sanador de la música. Rosendo Cuevas (interpretado por Pedro Fernández), patriarca de la familia sufre un repentino y agresivo principio de Alzheimer que podría arrebatarle más de treinta años de su vida, incluidos aquellos en los que comenzó con su gran pasión, la música.

Este drama no solo retrata a la cultura del mariachi sino como repercute en la vida de cada mexicano y la importancia para cada uno de ellos dentro y fuera del set. ‘Mariachis‘, una serie homenaje a la música vernácula, la familia y los buenos principios

Esta historia llegará el próximo jueves 2 de marzo a la plataforma streamingo de HBO Max,