Pedro Fernández seguirá cantando música ranchera: “es mi género y lo que me apasiona”

Pedro Fernández lleva 45 años cantando ranchero. Foto: Cuartoscuro.

Pedro Fernández tiene más de 45 años cantando música ranchera y en conferencia de prensa, a la que asistió Unotv.com, aseguró que quiere seguir haciéndolo, pues es el género que le gusta y le apasiona.

“Tengo muy claro lo que debo hacer y lo que quiero seguir haciendo, tengo 45 años cantando y hoy más que nunca estoy convencido que debo seguir cantando música ranchera, es mi género, lo que me apasiona y encanta. No estoy cerrado a ninguna colaboración, siempre y cuando me permitan estar dentro de lo que yo sé hacer y quiero transmitir”, dijo Pedro.

El intérprete de éxitos como “El Aventurero”, también agradeció a las diversas personas que suelen colocarlo como uno de los cantantes que mejor viste el traje de charro: “mi propósito al vestirme de charro es, primero hacerlo con respeto y honor a mi país, tratando de poner parte de nuestra cultura, tradición y música en todas partes del mundo”.

“Siempre estoy esmerándome en que se me vea mejor el traje de charro”. Pedro Fernández

Pedrito Fernández compartió, que no descarta hacer alguna colaboración con alguno de los nuevos cantantes, pero debe ser algo con lo que se sienta cómodo, transmita lo que él quiere y sea algo que sepa hacer.

Pedro Fernández celebra que hayan nuevos exponentes en el ranchero

El cantante formará parte del espectáculo “Coco: Un festival para recordar”, al lado de otros exponentes de la música como Eugenia León, Sandra Echeverría, Los Ángeles Azules , Omar Chaparro y Natalia Jiménez, entre otros.

Durante la presentación ante diversos medios de comunicación, Fernández celebró el hecho de que existan nuevas propuestas dentro de la música ranchera: “hay muy buenas propuestas y eso me encanta, lo he venido diciendo desde hace algunos años, que la única manera de que nuestra música ranchera se mantenga vigente, en el gusto del público y en el mundo, es a través de generaciones nuevas”.

Agregó que existe una generación muy interesante, de hijos de artistas y otros que no lo son, pero son talentosos: “nos van a ayudar a dar el empuje y protagonismo de nuestro género en el mundo, como siempre lo ha tenido”.

¿De qué trata “Coco: Un festival para recordar”?

“Coco: Un Festival para Recordar” llegará el 3 y 4 de noviembre a la Plaza de Toros “La México”, es un espectáculo inmersivo, que llevará a la audiencia del “Mundo de los Vivos” al “Mundo de los Muertos”, como lo hace la exitosa película de Disney.

Esta experiencia visual y sonora, que resalta parte de la cultura mexicana en una celebración única en el mundo, promete ser una velada llena de emociones y recuerdos. El festival, con una duración promedio de 3 horas, se complementará con una ofrenda interactiva, un desfile de alebrijes fluorescentes, calaveras, personajes mágicos, entre otras sorpresas.