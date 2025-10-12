Pedro Fernández sorprende al subir al escenario a popular creador de contenido; cantaron juntos “Maracas”

Pedro Fernández y Quackity encendieron al público. FOTO: Cuartoscuro

El cantante mexicano Pedro Fernández subió al escenario al creador de contenido Alexis, conocido como Quackity, para interpretar juntos la canción “Maracas”, éxito de Joan Sebastian y Alberto Vázquez, durante su presentación en el Peacock Theater de Los Ángeles, Estados Unidos.

El momento formó parte de la gira “Ave Fénix” y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales por la inesperada colaboración entre el artista de música mexicana y el popular streamer. Ambos ya habían acordado el encuentro durante una videocharla previa.

Pedro Fernández y Quackity cantan “Maracas”

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo Pedro Fernández presenta a Quackity ante el público antes de interpretar juntos “Maracas”.

El cantante señaló que nunca habían cantado juntos, salvo en una ocasión anterior cuando Quackity interpretó “Amarte a la antigua”, tema emblemático de Fernández.

El público reaccionó con grandes aplausos al escuchar la colaboración. Para cerrar su participación, Pedro Fernández gritó “¡Arriba Michigan!”, a lo que Quackity respondió “¡Arriba Michoacán!”, provocando risas y ovaciones.

Una colaboración pactada por videollamada

El dueto fue planeado tras una videollamada compartida en redes sociales, donde Quackity cantó “Amarte a la antigua”, aunque olvidó parte de la letra, situación que Pedro Fernández corrigió con humor. En esa charla, el cantante invitó oficialmente al streamer a presentarse con él en el concierto de Los Ángeles.

Durante la llamada, Fernández también dejó que Quackity grabara contenido detrás del escenario, mostrando la preparación del evento.

La relación entre Pedro Fernández, protagonista de Hasta que el dinero nos separe, y el streamer Quackity, reconocido en Twitch y YouTube, resultó en una colaboración que conectó a distintas generaciones de fans, combinando la música mexicana con el fenómeno digital.

