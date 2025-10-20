Pedro Pascal baila “La del moño colorado” en inglés y con letra en contra de ICE: video

GENERANDO AUDIO...

Foto: Pedro Pascal. AFP

Pedro Pascal, actor de “Last of us”, fue captado bailando una versión de la canción “La del moño colorado” en una manifestación contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que durante este 2025 ha multiplicado sus redadas contra migrantes.

En el video, que circula en redes sociales, se puede observar al actor de “Amores materialistas” sacando sus mejores pasos al ritmo de esta melodía del grupo Los Pedernales de 1996. Incluso, en una parte del video Pedro Pascal levanta las manos, mientras sonríe.

A la letra de la emblemática canción “La del moño colorado” se le cambió por una versión en inglés donde se empresa el rechazo contra las acciones del ICE.

“Esa migra desgraciada, que se vaya a la ching…”, dice una parte de la canción.

La protesta tuvo lugar en Los Ángeles, California, frente al Edward R. Roybal Federal Building, sede del ICE.

El video ha provocado una serie de reacciones en redes sociales, donde los comentarios no sólo elogian la creatividad de los manifestantes, sino su total apoyo contra las acciones del ICE.

“Esto es otro nivel de valentía y de enfrentarse a los abusadores. ¡Viva la Raza!”, escribió uno de los manifestantes en redes sociales.

De acuerdo con el portal San Diego Red, la protesta fue planeada con el objetivo de visibilizar los abusos de autoridad y denunciar el impacto negativo de las redadas en familias trabajadoras que viven bajo constante amenaza de deportación.