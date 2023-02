Pedro Pascal perrea con un “zombie” en el programa Saturday Night Live

Pedro Pascal está en uno de los mejores momentos de su carrera, ya que no sólo es el protagonista de “The Mandalorian” sino que es la estrella de “The Last of Us” junto con Bella Ramsey, y como parte de su entusiasmo perreó con uno de los zombies de la serie en el programa Saturday Night Live.

¡Así perreó Pedro Pascal con un “chasqueador”!

El actor chileno Pedro Pascal fue el anfitrión de Saturday Night Live del pasado sábado 4 de enero y tuvo la oportunidad de estar en la misma edición que Coldplay. El protagonista de la nueva serie de HBO Max grabó un divertido promocional para el show y aprovechó un descanso para perrear con un “chasqueador”, zombie de “The Last of Us“.

El zombie en cuestión no es un chasqueador más, se llama Matt, y es miembro del staff de SNL, según se bromeó en el promocional protagonizado por el histrión sudamericano. El promo comienza con Pascal reconociendo el foro por primera vez cuando escucha un extraño sonido.

Agarra un martillo para defenderse y resulta que el ruido lo producía un chasqueador, es decir, un zombi infectado por hongos de The Last of Us. Está a punto de golpear al monstruo con el martillo cuando le detiene Sarah Sherman, miembro del reparto del SNL le grita “¿Qué haces, psicópata?”.

“¡Ese es nuestro nuevo miembro del reparto! Sé que es tu primera vez como presentador, pero un consejo: no golpees a los miembros del reparto con un martillo, maníaco” Sarah Sherman

Pedro Pascal no sólo fue el invitado especial de la edición de Saturday Night Live en el que Coldplay se presentaría, sino que fue el protagonista de dicha edición en la que hizo dotes de presentador y ofreció un divertido monólogo explicando cómo ha sido la aventura de grabar la serie “The Last of Us” y cómo ha cambiado su vida a raíz de la fama.

“Todavía me estoy acostumbrando a que la gente me reconozca. El otro día un hombre me paró en la calle y me dijo que su hijo ama The Mandalorian… lo siguiente que recuerdo es estar en una videollamada con un niño de seis años que no tenía ni idea de quién soy porque mi personaje utiliza un casco durante toda la serie”, contó el actor.

¿A quién interpreta el chileno en “The Last of Us”?

“The Last of Us” es una serie que ha levantado expectativa por su tema, ya que se desarrolla en un mundo postapocalíptico en el que una pandemia causada por hongos causó la extinción de la raza humana. Aquí entra el personaje de Pedro Pascal, Joel, uno de los sobrevivientes tras casi 20 años.

Joel perdió a su hija en el primer día de la crisis sanitaria global y se ha dedicado a formar parte de una comunidad dedicada a la supervivencia y ayuda gracias a sus habilidades en combate y uso de armas, así como por el tráfico de sustancias para poder subsistir.

El chileno es uno de los actores latinoamericanos más reconocidos de los últimos años y ha alcanzado niveles de popularidad sin precedentes gracias a su participación en la franquicia de Star Wars, DC Comics y ahora con esta serie basada en el videojuego homónimo de PlayStation.