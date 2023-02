¿Quién es Pedro Pascal, el actor chileno de “The Last of Us”?

Él es Pedro Pascal, el actor chileno del que todos hablan | Foto: AFP

Pedro Pascal es la sensación del momento gracias a su actuación en la serie “The Last of Us“, razón por la cual incluso llegó a conducir un capítulo de Saturday Night Live y de paso perreó con un zombie. En UnoTV.com te presentamos al actor chileno que se está robando las miradas de Hollywood.

¿Quién es Pedro Pascal, el actor sensación de Hollywood?

El actor Pedro Pascal nació el 2 de abril de 1975 en Santiago, Chile, hijo de José Balmaceda Riera y Verónica Pascal, partidaria del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en contra de la dictadura de Augusto Pinochet, razón por la que tuvo que su familia fue perseguida y fue obligada a escapar de su país a los nueve meses de edad.

Verónica Pascal se suicidó cuando Pedro tenía 24 años y perseguía su sueño de ser actor en Estados Unidos. “Las circunstancias de la muerte de mi madre hicieron muy duro mantener su recuerdo como la persona que era”, declaró.

Ver más

Se mudó con su familia a Nueva York en 1993, donde desarrolló su talento al matricularse en la Tisch School of the Arts, de donde han egresado celebridades como Ethan Hawke, Elizabeth Olsen y Anne Hathaway. Sus primeras oportunidades vinieron gracias a la televisión, con series como Buffy, la cazampiros, Touch by an Angel y NYPD Blue.

Cabe destacar que Pedro Pascal no ha negado la lucha intelectual de sus padres, ya que en 2021 fue vocal sobre su apoyo al entonces candidato a la presidencia chilena, Gabriel Boric. Posteriormente, en 2022, Pascal expresó en una entrevista que tenía ‘orgullo y esperanza por lo que está pasando en Chile ahora, me encantaría estar ahí, pero mi corazón lo está’.

Las películas y series del chileno del momento

Pedro Pascal puede presumir una amplia carrera en el terreno de la actuación, destacando por primera vez en series como “La Ley y el Orden” o “The Mentalist“, aunque al igual que Bella Ramsey, su nombre se elevó a los más altos escalones de Hollywood cuando interpretó a Oberyn.

El chileno es uno de los pocos histriones que pueden presumir haber participado en el universo creado por George R.R. Martin, así como en una película de DC Comics y en una serie de Star Wars, sin contar su participación en la más reciente serie de HBO Max basada en un videojuego de PlayStation. Éstos son algunos de sus proyectos más destacados:

The Last of Us (Serie de 2022)

The Mandalorian (Serie desde 2019)

Narcos (Serie de 2015 a 2017)

Game of Thrones (Serie de 2011 a 2019)

Wonder Woman 1984 (2020)

Kingsman: El Círculo Dorado (2017)

El Peso del Talento (2022)

Ver más

Pedro Pascal también tuvo participación en la serie “El Libro de Boba Fett” en donde retomó su papel como Din Djarin, el Mandaloriano, y aunque este personaje comenzó a posicionarlo en las grandes marquesinas, su personaje prácticamente nunca se quita el casco.

¡Pedro Pascal alcanza la cima con “The Last of Us”!

“The Last of Us” es la serie insignia actual de HBO Max y ha servido para que el actor chileno de el salto de calidad en Hollywood, considerando que es una de las series con mejor recepción de los últimos años. El latinoamericano es el protagonista y la cara del proyecto.

En la serie basada en un videojuego homónimo, Pedro Pascal interpreta a Joel Miller, un hombre que se convierte en un contrabandista sanguinario tras la muerte de su hija por una pandemia mundial ocasionada por el hongo Cordyceps que prácticamente arrasó con la raza humana.

A lo largo de la serie, Joel será el guía de Ellie, interpretada por Bella Ramsey, una niña con aparente inmunidad al hongo, en búsqueda de acabar con la crisis sanitaria de una vez por todas. El chileno se ha destacado junto con su coprotagonista por la naturalidad de su actuación en un escenario catastrófico.