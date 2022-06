Hospitalizan a Pedro Sola; Pati Chapoy comparte esta foto de él

El comentarista de espectáculos, Pedro Sola, mejor conocido como Pedrito, está hospitalizado, informó su colega y compañera del programa Ventaneando, Pati Chapoy, quien le deseó en Twitter pronta recuperación, al tiempo que compartió una imagen del famoso en una cama de hospital.

A Pedro Sola se le ve con una gasa en el ojo, dormido, con cubrebocas y acostado sobre una cama hospitalaria:

La noticia de que Pedro Sola está hospitalizado ocurre un día después de que el conductor de 75 años mostró inconformidad durante la entrevista con el Escopión Dorado, un personaje enmascarado y creado por el youtuber, Alex Montiel.

Pedro Sola fue intervenido en un ojo por a causa de una catarata, informó, más tarde, en entrevista con Ventaneando. Explicó que se someterá a otra intervención similar, en el otro ojo, la próxima semana.

Agregó que ya fue dado de alta y que se recupera satisfactoriamente.

“Me hicieron una cirugía de catarata. Lo malo es que ahorita como me dilataron la pupila, no veo bien y dentro de ocho días me operaran la otra catarata”, explicó el conductor en un enlace dese su casa.

Pedro Sola