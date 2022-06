¿Vamos a hablar de mayonesa? Pedro Sola se incomoda y hace caras al Escorpión Dorado durante programa en vivo

“Ahora, el pobre pedrito está hospitalizado, se le fue la boca chueca, todo por culpa del escorpión”

“El Escorpión Dorado superará a Karla panini como el más odiado de México si se nos muere de ese coraje el buen Pedrito Sola”

“El Escorpión Dorado debe de ser una de las personalidades del entrenamiento más visualmente desagradables y repugnantes que yo recuerde en tiempos recientes”

“No te preocupes, Pedrito Sola, a mí también me c… el Escorpión Dorado, lo tengo bloqueado en todas mis redes para que no me salgan sugerencias de su contenido pedorro”