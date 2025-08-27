Pee Wee rompe en llanto tras revelar que encontró muerto a su papá

GENERANDO AUDIO...

Pee Wee está viendo momentos difíciles tras la muerte de su papá. Foto: Cuartoscuro

Pee Wee, exintegrante del grupo Kumbia Kigns, rompió en llanto tras revelar que él fue quien encontró a su papá muerto y aclaró el motivo de su arresto el pasado 10 de agosto.

El cantante dio detalles sobre la muerte de su papá, de la impresión que le dejó tras encontrarlo sin vida y las consecuencias que le han dejado.

Pee Wee y el duro momento tras encontrar muerto a su papá

Durante una entrevista que le dio al programa “Hoy”, Pee Wee reveló que el fue quien encontró a su papá sin vida y tuvo que llamar a la ambulancia, aunque sabía que no había nada por hacer.

“Yo fui el que me lo encontré muerto en su casa. No se lo deseo a nadie, fue una escena súper complicada de vivir. Él ya no estaba conmigo en esos momentos “. Pee Wee, cantante

¿De qué murió el papá de Pee Wee?

El también actor informó que la causa de la muerte de su papá fue a causa de un colapso en los pulmones, lo cual tenía como antecedente un paro cardíaco que sufrió hace ocho años.

“Mi papá hace 8 años tuvo un paro cardíaco muy fuerte y después de eso vinieron muchas complicaciones. Yo fui el que me lo encontré en su casa sin vida y eso ha sido también algo complicado para mí. Lo que lo que pasó al final de cuentas fue que sus pulmones colapsaron y así me lo encontré”, relató en otra entrevista publicada por Univisión.

Tras este episodio, el cantante consideró que, tal vez en el futuro, necesite ayuda psicológica para superar el difícil momento por el que atraviesa.

Cantante dio detalles sobre su arresto

Pee Wee fue arrestado el pasado 10 de agosto en Edinburg, Texas, y sobre este acontecimiento, negó que estuviera en estado de ebriedad y contó lo que realmente pasó.

“Cuando yo iba manejando, mi hermana me habla y estaba llore y llore. Había salido de la alberca, como iba directo a mi casa, decidí irme sin tenis, ni camisa y yo creo que el oficial vio que mis ojos estaban rojos y no tenía tenis ni camisa y entonces pues me hizo la prueba de equilibrio (…) fue difícil”. Pee Wee, cantante

Luego de pasar una horas en prisión y pagar una fianza de 500 dólares, Irvin Salinas Martínez, nombre real de Pee Wee, salió un día después de la cárcel.