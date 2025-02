GENERANDO AUDIO...

El futbol americano no está peleado con el arte y la cultura, así como el Super Bowl no es completamente ajeno al cine y los espectáculos. Un ejemplo clarísimo es el show de medio tiempo, pero en “3, 2… Uno“, dejamos de lado la música para recomendarte algunas películas sobre los emparrillados que no te puedes perder.

El cine y el Super Bowl, una cosa lleva a la otra

El Super Bowl es una de las fechas más esperadas para la industria de Hollywood, pues las productoras aprovechan la audiencia masiva de este evento para estrenar los tráilers de sus películas más esperadas.

En la víspera del “Súper Domingo”, Disney estrenó el tráiler de “Los Cuatro Fantásticos“, mientras que Universal sacó su primer adelanto de “Jurassic World: Rebirth“.

Además, las grandes cadenas televisivas mexicanas que suelen transmitir la gran final de la NFL aprovechan la fiebre deportiva para difundir películas con temática de futbol americano.

Si te suena alguna de las siguientes películas es porque, seguramente, las viste antes de un Super Bowl en televisión abierta. ¿O estamos diciendo alguna mentira?

Películas para contagiarte de la pasión por el Super Bowl

Cuando se trata de películas sobre deportes, los géneros quedan de lado e incluso los cinéfilos más pretenciosos, como Alfredo Narváez, se salen de la Cineteca y hasta se ríen con una película de Adam Sandler.

“Golpe Bajo: El Juego Final”

Si eres un amante del cine de arte, seguramente una de tus frases favoritas es: “Qué horror, una película de Adam Sandler“, pero hasta tú podrás admitir que “Golpe Bajo: El Juego Final” tiene su encanto.

Quitando el hecho de que un montón de presos tienen la oportunidad de vengarse de sus custodios en un partido de futbol, en el reparto está el propio Adam Sandler, Chris Rock, Stone Cold Steve Austin y un invitado especial…

¿Quién es el invitado especial de esta película? Nada más y nada menos que Burt Reynolds, quien regresa para un papel pequeño a más de 30 años de haber protagonizado “The Longest Yard“, la versión original de esta comedia de golpes y hasta de lágrimas.

Por si te lo preguntabas, sí, Adam Sandler aparece haciendo el mismo personaje que ha hecho toda su vida. Un tipo con moral dudosa que encuentra a alguien que le hace recapacitar sobre su vida para ser una mejor persona.

“Entrenando a papá”

Otro personaje que seguramente has visto en la tele con motivo del Super Bowl es a Dwayne Johnson. Por si el nombre no te suena, que lo dudamos fuertemente, se trata de “La Roca“, quien protagoniza una comedia infantil llamada “Entrenando a papá“.

En esta cinta, que seguramente también encontraste en Disney Channel, el exluchador de WWE interpreta a un exitoso jugador de futbol americano que no logra ganar el Super Bowl. Está en esa luchita cuando una niña toca a su puerta y le dice que es su hija, complicando todo.

Lo curioso es que “The Rock” no apareció en una película sobre futbol americano, sino en dos, siendo cada una muy diferente entre sí.

“Un juego vs. el destino”

Es muy probable que, en la década de los años 2000, Hollywood no supiera de otro actor musculoso que pudiera aparecer en películas de futbol americano, así que llamaban a “La Roca” y ahora todos lo recordamos cuando pensamos en el Super Bowl.

En “Un juego vs. el destino”, Dwayne Johnson interpreta al consejero de un centro de detención juvenil que decide transformar a los prisioneros en un equipo de “football”, aunque no encuentra rivales, pues las preparatorias estatales temen que sus jóvenes se enfrenten a los supuestos criminales.

Esta película que puedes ver rumbo al Super Bowl es un ejemplo claro de cómo estas películas no sólo están hechas para hacer reír a la gente, sino que también puede retratar problemáticas sociales, y otro caso claro es la siguiente película.

“La Verdad Oculta”

Lo más interesante del deporte ocurre fuera de la cancha y “La Verdad Oculta”, protagonizada por Will Smith, retrata un problema que sufren los atletas de deportes de contacto: las contusiones y los traumatismos cerebrales.

El actor, que por cierto ahora ve siempre los Oscar desde su casa, interpreta a un doctor que encuentra un caso de traumatismo en la autopsia de un jugador de la NFL; sin embargo, se enfrenta a la comunidad que niega este problema de salud.

Cabe destacar que este no es un problema exclusivo de los jugadores de futbol americano, sino que en 2007, un luchador de la WWE llamado Chris Benoit asesinó a su esposa e hijo antes de suicidarse; cuando se le hizo la autopsia, se reveló que padecía encefalopatía traumática crónica (ETC).

A partir de ese momento, la empresa de lucha libre prohibió los golpes a la cabeza con objetos. De la misma forma, “La verdad oculta” provocó un debate en la NFL que llevó a un cambio dramático en las reglas del juego.

“The Blind Side”

Y si de realidades que superan a la ficción se trata, no te puedes perder “The Blind Side” antes del Super Bowl, aunque ya no tiene el mismo sabor que en años anteriores, aunque de eso te platicamos en un momento.

Esta gran película adorada por Claudia Lando cuenta la historia de Michael Oher, quien creció en condiciones de pobreza hasta que una familia acomodada lo acoge y le da la oportunidad de ir a la universidad e, incluso, hacer una carrera como futbolista.

En 2023, el propio Michael Oher denunció que la familia retratada como salvadora en la película no era como la pintaban, sino que se enriquecieron a costa suya.

El ganador del Super Bowl 50 con las Panteras de Carolina alegó que la familia Tuohy le mintió, asegurando que iban a adoptarlo. Sin embargo, en lugar de eso presentaron una tutela que lo privó de millones de dólares, según retoma CNN.

Y si todavía no te convences de que hablemos del Super Bowl en un podcast de cine, te dejamos como ejemplo a nuestro querido Alfredo, quien es un amante de las películas tanto como de los deportes, a tal grado que atesora su chamarra de los Steelers de Pittsburgh junto a su playera de “El Padrino“.

¿Ves? Una cosa no está peleada con la otra.