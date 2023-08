3 películas mexicanas inspiradas en crímenes reales, además de “La dama del silencio”

El documental “La dama del silencio”, que retrata el caso de la “Mataviejitas”, se ha estrenado en Netflix, por lo que, bajo ese pretexto, nuestro crítico cinematográfico de cabecera, José Antonio Valdés Peña, recomienda algunas películas mexicanas basadas en casos de crímenes reales.

La película, dirigida por Arturo Ripstein, narra la historia de Rafael Pérez Hernández, quien en una casa del Centro Histórico de la Ciudad de México mantuvo a su familia encerrada durante muchos años, provocándoles un caos psicológico.

La película de Felipe Cazals está inspirada en un hecho real que ocurrió la noche del 14 de septiembre de 1968, cuando un grupo de jóvenes, trabajadores de la Universidad de Puebla, son confundidos con partícipes del movimiento estudiantil de aquel año, y son linchados.

Película dirigida por José Buil que narra el caso, al igual que “El profeta Mimí”, del estrangulador de Tacuba, Goyo Cárdenas.

La película de María José Cuevas narra cómo ocurrió, a inicios de la década del 2000, el caso de la “Mataviejitas”, quien asesinó a mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México.

“Lo más aterrador no es esta asesina serial, sino las autoridades que en aquel momento ejercieron el poder y que cometieron arbitrariedades terribles contra gente inocente”.

El crítico considera que lejos de ser una película sobre un asesino serial, “La dama del silencio” es sobre las víctimas y un sistema judicial que no funciona.

La huelga de escritores, guionistas, y actores en Hollywood se mantiene con donaciones importantes y con Franch Resel como la figura representativa de los gremios que se unieron.

Al respecto, el crítico cinematográfico, José Antonio Valdés Peña, señala que la huelga ya ha comenzado a afectar a los espectáculos de la industria de Hollywood y por ende la entrega de los Emmys se ha postergado cuatro meses, aparentemente hasta enero.

“Ahí vienen en cadena otros eventos más, como la entrega de los Golden Globes, la del Oscar, la cual podría resultar afectada. Al no haber escritores, no hay quien haga el guión del programa; los actores no pueden hacer promoción de las propias películas, entonces es un ‘atorón tremendo’ que va a continuar”.

José Antonio Valdés Peña.