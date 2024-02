¡Más que bella! Las películas que consagraron a Sasha Montenegro en el “Cine de ficheras”

Las películas de Sasha Montenegro en México. Fotos: Getty Images / Cuartoscuro

Sasha Montenegro, quien murió a los 78 años, fue una de las actrices más bellas dentro de las películas del “Cine de ficheras”, en donde se consagró al llegar a México. ¿Cuáles son las cintas que la convirtieron en un icono? En Unotv.com te lo contamos.

Las películas que consagraron a Sasha Montenegro en el “Cine de ficheras”

Aleksandra Aćimović Popović es el nombre real de Sasha Montenegro, quien debutó en México a los 23 años con la cinta “Un sueño de amor”.

Gracias a su belleza, la actriz, quien fue esposa del expresidente José López Portillo, tuvo su época de gloria entre 1970 y 1980, llegando a realizar alrededor de 70 largometrajes.

Entre las películas que consagraron a Sasha Montenegro como un icono del “Cine de ficheras” se encuentran:

“Bellas de noche” (1975)

“ La golfa del barrio” (1983)

“Pedro Navaja” (1984)

“ La pulquería” (1981)

“Blanca Nieves y sus 7 amantes” (1980)

“ Muñecas de medianoche” (1979)

“Noches de cabaret” (1978)

“Con el cuerpo prestado” (1983)

“Las cariñosas” (1979)

“ La vida difícil de una mujer fácil” (1979)

“Fieras en brama” (1983)

“ El hijo de Pedro Navaja” (1986)

“Playa prohibida” (1985)

Sasha Montenegro compartió pantalla con rostros que también se volvieron famosos en la época del “Cine de ficheras” como Lyn May, Carmen Salinas, Andrés García, Jorge Rivero, Rafael Inclán y Valentín Trujillo, por mencionar algunos.

¿A Sasha Montenegro no le gustaban sus películas del “Cine de ficheras”?

En una entrevista con el periodista Ricardo Rocha, la actriz, quien fue una de las más guapas en los 70, señaló que no estaba de acuerdo con el tipo de cine que la catapultó a la fama.

“Yo no estoy de acuerdo con ellas, a pesar de que me dieron el éxito y la fama. Yo estoy en esta profesión porque es mi negocio”, dijo la protagonista de “Bellas de noche”.

En un principio, de acuerdo con Sasha Montenegro, fue divertido incursionar en el “Cine de ficheras”. Sin embargo, ya no quería participar en este tipo de películas.

“Hace 5 o 6 años me pareció divertido porque me dio dinero, fama y mil cosas, pero llega un momento en que ya no quiero hacer más esto”, expresó la actriz.

Asimismo, Sasha Montenegro, quien llegó a realizar desnudos, confesó que no veía sus películas, ya que no le agradaba la imagen que proyectaba en ellas, asegurando que no eran de calidad.

“Yo no veo mis películas (…) claro que no son una joya de la cinematografía. Me han dado la imagen de retrasada mental, de pobrecita, de que no puedo hacer otra cosa más que esto”, afirmó la estrella del “Cine de ficheras”.

Años después, tras alejarse de los reflectores, Sasha Montenegro llegó al altar con el expresidente de México, José López Portillo, con quien tuvo a sus hijos Nabila y Alexander.