Películas que cumplen 50 años en 2025: de “Tiburón” a “Canoa”, joyas del cine aún vigentes

En 2025, algunas de las películas más influyentes en la historia del cine celebran 50 años de su estreno, con una larga trayectoria moldeando tanto el imaginario popular como la industria cinematográfica.

En esta ocasión, para Noticias en Claro el crítico cinematográfico José Antonio Valdés Peña hizo una selección de clásicos estrenados en 1975 que, medio siglo después, siguen vigentes por su valor narrativo, estético y social.

“Tiburón“: el nacimiento del blockbuster

La primera gran mención fue ‘Tiburón’ (Jaws) de Steven Spielberg, una cinta que, a pesar de los problemas técnicos en su producción, logró convertirse en una obra maestra del suspenso. Gracias al trabajo de la editora Verna Fields y la música de John Williams, la amenaza del tiburón que casi no se ve, pero se siente, marcó a toda una generación. Fue la película más taquillera de su época y dio inicio a la era del blockbuster.

“Atrapado sin salida”: crítica a la represión

Otra cinta imprescindible de 1975 es ‘Atrapado sin salida’ (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), dirigida por Milos Forman. Protagonizada por Jack Nicholson, la película es una metáfora poderosa de la represión social y ganó cinco premios Óscar, incluidos mejor película, director y actor.

“Barry Lyndon”: luz natural y perfección técnica

En el ámbito visual, ‘Barry Lyndon’ de Stanley Kubrick es una joya del cine. Filmada con lentes prestados por la NASA, permitió al director capturar escenas con luz de vela y de luna, logrando una atmósfera única. La historia sobre un oportunista en la Irlanda del siglo XVIII es, para Valdés Peña, una obra que se transforma de comedia a tragedia con maestría visual.

“Dersu Uzala”: Kurosawa y la naturaleza

En 1975, el maestro Akira Kurosawa también estrenó ‘Dersu Uzala’, una coproducción con la Unión Soviética que ganó el Óscar a mejor película extranjera. Narra la relación entre un explorador ruso y un cazador mongol, destacando la preocupación del cineasta japonés por el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.

“Canoa”: una historia tristemente vigente

Cerrando su selección, Valdés Peña destacó ‘Canoa’, de Felipe Cazals, como una de las cinco películas más importantes en la historia del cine mexicano. Basada en hechos reales ocurridos en 1968 en San Miguel Canoa, Puebla, retrata el linchamiento de estudiantes universitarios a causa del miedo infundido por un sacerdote local. Para el crítico, esta cinta sigue siendo actual: “Tristemente, mientras ves Canoa en una clase, algo similar está ocurriendo en alguna parte del país”.

“Estas películas pasaron la prueba del tiempo”, dijo Valdés Peña, quien invitó al público a buscarlas en plataformas digitales y redescubrir su poder narrativo y social.