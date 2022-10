Películas de terror que puedes encontrar en Netflix, Claro Video, Amazon, HBO Max y Star+

Estas son algunas películas de terror para ver en streaming | Foto: Getty Images

Octubre es el mes ideal para ver películas de terror en cualquier formato, desde las carteleras de cine hasta las plataformas de streaming. Aquí te presentamos una lista de algunas cintas de horror que puedes ver en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y Star+.

Se trata de una lista hecha por la cuenta de Instagram llamada “Terror Maniacos” que abarca 31 películas de terror que se pueden ver en cada una de estas plataformas, enumeradas cada una desde la mejor hasta la peor calificada en la plataforma de Letterboxd.

Es pertinente considerar que estas películas de terror podrían salir de la plataforma de streaming en cualquier momento y dejar de estar disponibles.

Ver más

Estas son algunas películas de terror que puedes ver en streaming

Netflix

“The Lighthouse“, llamada en español “El Faro” es una de las películas de terror que catapultaron a Robert Eggers con el protagonismo de Willem Dafoe y Robert Pattinson, interpretando a un farero y su joven ayudante que deberán lidiar con la locura del aisalmiento y de las supersticiones de los marinos.

“Jaws“, mejor conocida como la famosa película “Tiburón” es una de las obras maestras de Steven Spielberg, y aunque es considerada como una película de suspenso, tiene elementos de terror como la criatura sobrenatural que amenaza a todo un pueblo. Es una de las películas de terror imperdibles para los seguidores de la cinematografía clásica.

Train to Busan, mejor conocida como “Estación Zombie“, irrumpió en 2016 bajo la dirección de Yeon Sang-ho al Festival de Sitges en donde comenzó a llamar la atención del público. Se trata de una persecusión perpetua p’or parte de un virus letal se expande por Corea del Sur, provocando violentos altercados.

Ari Aster se ha catapultado en los últimos años como uno de los cineastas de horror más controversiales y Midsommar, estrenada en 2019, con el primer protagónico de Florence Pugh, fue una de las películas de terror más sonadas de 2019 gracias a su estética folk, sus planos luminosos y las altas dosis de gore que llegó a experimenar.

“Historia de lo oculto” es una de las películas de terror argentinas mejor calificadas de todos los tiempos. Dirigida por Cristian Jesús Ponce, esta cinta de 2020 cuenta la historia de la última transmisión de un programa de periodismo en donde se podrían exponer las pruebas de una teoría de conspiración.

Más películas de terror para ver en Netflix

A Quiet Place (Un lugar en silencio) de John Krasinski, 2018

The Host (El huésped) de Bong Joon-ho, 2006

The Craft (Jóvenes Brujas) de Andrew Fleming, 1996

The Orphanage (El Orfanato) de J.A Bayona, 2007

Annihilation (Aniquilación) de Alex Garland, 2018

Fright Night (La hora del espanto) de Craig Gillespie, 2011

Zombieland (Tierra de Zombies) de Ruben Fleischer, 2009

The House (La casa) de Emma De Swaef, Marc James Roels, Niki Lindroth von Bahr y Paloma Baeza, 2022

Split (Fragmentado) de M. Night Shyamalan, 2016

Tremors (Temblores) de Ron Underwood, 1990

His House (Su casa) de Remi Weekes, 2020

Under the Shadow (Bajo la sombra) de Babak Anvari, 2016

Fear Street: 1978 (La Calle del Terror: 1978) de Leigh Janiak, 2021

Revenge (Venganza del más allá) de Coralie Fargeat, 2017

Fear Streat: 1666 (La Calle del Terror: 1666) de Leigh Janiak, 2021

The Forest of Love (El bosque sangriento) de Sion Sono, 2019

Creep de Patrick Brice, 2014

Don’t Breathe (No respires) de Fede Álvarez, 2016

Creep 2 de Patrick Brice, 2017

Crimson Peak (La cumbre escarlata) de Guillermo del Toro, 2015

Red Dragon (Dragón Rojo) de Brett Ratner, 2002

I see you (Te veo) de Adam Randall, 2019

Hush (Silencio) de Mike Flanagan, 2016

Host (Ten cuidado a quién llamas) de Rob Savage, 2020

Run (Corre) de Aneesh Chaganty, 2021

Amazon Prime Video

“Get Out“, traducida al español como “Huye” fue el exitoso debut de Jordan Peele como director, pues fue ganador del Óscar a Mejor Guion Original en esta particular historia de racismo, hipnotismo y suspenso estadounidense que despertó la curiosidad de críticos y espectadores en 2017.

“Rosemary’s Baby“, conocida en español como “La Semilla del Diablo” o “El Bebé de Rose Mary” es una de las películas de terror que marcaron a la época clásica. En 1968, un joven Roman Polanski estableció como pocas veces una historia de cultos satánicos que eventualmente sería la “presunta culpable” de una trama de sectas real.

“Cronos” no sólo fue la ópera prima del mexicano Guillermo del Toro, sino que se convirtió en uno de los bastiones del limitado en cuanto a las películas de terror mexicanas. En su primer acercamiento al terror, en 1993, el tapatío exploró uno de los temas más viejos del terror con los vampiros, pero con un giro inesperado.

Suspiria, la versión de 1977 dirigida por el maestro Darío Argento es una de las obras maestras del cine de terror mundial por su estética colorida y la temática de brujas. En 2018, Luca Guadagnino haría su propia interpretación de esta cinta llena de aquelarres y también deslumbró por su osadía y sombría ejecución.

Halloween es una de las películas de terror más exitosas de todos los tiempos, pues John Carpenter la hizo con un presupuesto de 325 mil dólares y recaudó más de 70 millones en 1978. Más de 40 años después, este no sólo es uno de los primeros slashers de la historia, sino que sigue reproduciéndose en Hollywood.

Más películas de terror en Amazon Prime Video

Jaws (Tiburón) de Steven Spielberg, 1975

Triangle de Christopher Smith, 2009

The Witch (La Bruja) de Robert Eggers, 2015

Carrie de Brian de Palma, 1976

Tesis de Alejandro Amenábar, 1997

Suspiria de Luca Guadagnino, 2018

A Quiet Place (Un lugar en silencio) de John Krasinski, 2018

REC de Jaume Balagueró y Paco Plaza, 2007

The Descent (El Descenso) de Neil Marshall, 2005

10 Cloverfield Lane (Avenida Cloverfield 10) de Dan Trachtenberg, 2016

Hellraiser de Clive Barker, 1987

Pontypool (Estallido Zombi) de Bruce McDonald, 2008

Split (Fragmentado) de M. Night Shyamalan, 2016

The Devil’s Advocate (El Abogado del Diablo) de Taylor Hackford, 1997

The Texas Chainsaw Massacre ( La Masacre de Texas) de Tobe Hooper, 1977

The Vast of Night de Andrew Patterson, 2019

The Cabinet of Dr. Caligari (El Gabinete del Dr. Caligari) de Robert Wiene, 1920

Doctor Sleep (Doctor Sueño) de Mike Flanagan, 2019

A Dark Song (Ritual del más allá) de Liam Gavin, 2016

The Eyes of my Mother (Los ojos de mi madre) de Nicolas Pesce, 2016

Post Mortem de Pablo Larraín, 2010

Dracula: Prince of Darkness (Drácula: Príncipe de las Tinieblas) de Terence Fisher, 1966

The Transfiguration (La Transfiguración) de Michael O’Shea, 2016

Scream 4 de Wes Craven, 2011

Hellbound: Hellraiser II (Puerta al infierno 2) de Tony Randel, 1988

HBO Max

Psycho, conocida en español como “Psicosis” es la obra maestra del suspenso, aunque también es catalogada como una de las primeras películas de terror de culto gracias al personaje de Norman Bates y el sorprendente final que erizó a más de un espectador en el lejano 1960 gracias al maestro Alfred Hitchcock.

“The Shining” fue una de las pocas incursiones reales de Stanley Kubrick en el género del terror, y aunque a Stephen King, autor de la obra original de “El Resplandor“, no le gustó la adaptación del cineasta, se quedó como una de las mejores películas del género gracias a la actuación de Jack Nicholson, a su realización claustrofóbica y sus elementos sobrenaturales.

“Hereditary“, traducida al español como “El Legado del Diablo” fue el debut del ya mencionado Ari Aster y desde ese momento no perdería el reflector por ser una de las películas de terror más impactantes de los últimos años por su contenido espeluznante, psicológico y envolvente que causó pesadillas en pleno 2018.

El reciente reestreno de “The Exorcist” en México dejó claro que a casi 50 años de su estreno en 1973, aún cuenta con los elementos suficientes para atemorizar a una nueva generación gracias a su atrevida revisión de la religión, además de ser uno de los primeros acercamientos al tema de los exorcismos gracias al escritor William Peter Blatty y el director William Friedkin.

“Freaks“, llamada en español como “Fenómenos” es una de las películas de terror que inauguraron el género en 1932 y que casi 80 años después sería referenciada y homenajeada por una de las series de horror más galardonadas de los últimos años: “American Horror Story: Freak Show”.

Más películas de terror en HBO Max

Jaws (Tiburón) de Steven Spielberg, 1975

La piel que habito de Pedro Almodóvar, 2011

A Nightmare on Elm Street (Pesadilla en la calle del infierno) de Wes Craven, 1984

The Birds (Los Pájaros) de Alfred Hitchcock, 1963

Candyman de Bernard Rose, 1992

Possessor (Controlador de mentes) de Brandon Cronenberg, 2020

Dracula (Drácula, de Bram Stoker) de Francis Ford Coppola, 1992

The Conjuring (El Conjuro) de James Wan, 2013

SAW (El Juego del Miedo) de James Wan, 2004

A Nightmare on Elm Street 3 (Pesadilla en la calle del infierno 3) de Chuck Russell, 1987

Poltergeist (Juegos Diabólicos) de Tobe Hooper, 1982

Malignant (Maligno) de James Wan, 2021

The Hunger (El Ansia) de Tony Scott, 1983

IT (Eso) de Andy Muschietti, 2017

Last Night in Soho (El Misterio de Soho) de Edgar Wright, 2021

The Mist (Sobre-Natural) de Frank Darabont, 2007

The Conjuring 3 (El Conjuro 3) de Michael Chaves, 2021

The Witches (Las Brujas) de Nicolas Roeg, 1990

You’re Next (Tú eres el próximo) de Adam Wingard, 2011

Orphan (La Huérfana) de Jaume Collet-Serra, 2009

Crimson Peak (La cumbre escarlata) de Guillermo del Toro, 2015

Vicious Fun (Círculo vicioso) de Cody Calahan, 2020

The Autopsy of Jane Doe ( La Morgue) de André Øvredal, 2016

Insidious (La noche del demonio) de James Wan, 2010

Child’s Play 2 (Chucky 2) de John Lafia, 1990

Star+

“Alien: El Octavo Pasajero” es una de las películas de terror más recordadas de los años 70, pues además de incursionar en el género de la ciencia ficción, Ridley Scott también propuso a uno de los monstruos más implacables y autoreferenciados de la historia del cine.

Aunque a muchos críticos y seguidores les cuesta catalogar a “Black Swan“, “El Cisne Negro” como una de las películas de terror más famosas del siglo XXI, su ejecución la coloca como una de las más grandes exponentes del género en el terreno de lo psicológico, pues tiene locura, elementos sobrenaturales, violencia, sangre y escepticismo gracias a Natalie Portman y Darren Aronofsky.

“The Fly“, película conocida como “La Mosca“, fue adaptada en 1986 por el mismísimo David Cronenberg, quien, fiel a su estilo popularizado en “The Naked Lunch”, transformó a Jeff Goldblum en uno de los monstruos más desagradables y perturbadores de la historia de las películas de terror.

“28 Days Later” fue la breve y exitosa incursión de Danny Boyle en las películas de terror, esta cinta postapocalíptica de zombies exploró a una lugubre ciudad de Londres, Inglaterra, y muy pronto se convirtió en un clásico moderno del cine de epidemias, muertos vivientes y apocalipsis.

Aunque muchos la consideraron como una obra de humor negro “Ready or not” (Boda sangrienta), dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett en 2019 se convirtió en una de las propuestas frescas más inovadoras en cuanto a películas de terror se refiere. El final inesperado y la conclusión a favor de su protagonista, sorprendió a propios y extraños.

Más películas de terror en Star+

Psycho (Psicosis) de Alfred Hitchcock, 1960

Get Out (Huye) de Jordan Peele, 2017

A Quiet Place (Un lugar en silencio) de John Krasinski, 2018

Stoker (Lazos perversos) de Park Chan-wook, 2013

A Quiet Place: Part II (Un lugar en silencio 2) de John Krasinski, 2020

Fresh de Mimi Cave, 2022

Jennifer’s Body (Diabólica tentación) de Karyn Kusama, 2009

Split (Fragmentado) de M. Night Shyamalan, 2016

Sleepy Hollow (La leyenda del jinete sin cabeza) de Tim Burton, 1999

The Night House (La casa oscura) de David Bruckner, 2020

Scream (Scream 5: Grita) de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, 2022

The Empty Man (El mensajero del último día) de David Prior, 2020

Chained (Encadenado) de Jennifer Lynch, 2012

Red Eye (Vuelo nocturno) de Wes Craven, 2005

28 weeks later (Exterminio 2) de Juan Carlos Fresnadillo, 2007

A Cure for Wellness (La cura siniestra) de Gore Verbinski, 2016

What Lies Beneath (Revelaciones) de Robert Zemeckis, 2000

No Exit (Sin Salida) de Damien Power, 2022

Bad Hair (Belleza maldita) de Justin Simien, 2020

Alien: Covenant de Ridley Scott, 2017

Ouija: Origin of Evil (Ouija: El Origen del Mal) de Mike Flanagan, 2016

Underwater (Amenaza en lo profundo) de William Eubank, 2020

Curse of Chucky (La maldición de Chucky) de Don Mancini, 2013

Claro Video

Aunque Claro Video no está en la lista ofrecida por “Terror Maniacos”, también te ofrecemos su extenso catálogo de películas de terror que abarca cualquier época imaginable y títulos difíciles de encontrar.

Bag of bones

Cuarentena

Cuarentena 2

Terminal

Despertar de los muertos

La noche del demonio: La última llave

Terece fantasmas

Yo vi al diablo

Sé quien eres

Regresiones de un hombre muerto

Cuidado con lo que deseas

Inframundo

No Respires

El día del apocalipsis

El eco

Saw I, II, III, IV, V, VI

Cautiva

El libro de Las Sombras

Bruja Blair 2

Hellraiser: Revelaciones

Hallowen

The Grudge 1, 2 y 3

Los elegidos

Los mensajeros

Premoniciones

REC

Scream 2 Scream 3 Scream Grita antes de morir

Historias para no dormir

Área 51

Historias de Ultratumba

La Habitación del pánico

El sacrificio

Pesadilla en el Infierno

Twisted Twin

REC 2

The Conjuring 1 y 2

Annabelle Annabelle: Creation Annabelle comes home

IT IT Chapter Two

¡Critters attack!

Doctor Sleep

Orphan

Hidden

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Nightmare on Elm Street (´84)

The Gallows

The Shining

Bajo la sal

Lights Out

Within

La Isla De La Fantasía

Ruega por nosotros

No respires

No respires 2

Zombieland: Tiro de Gracia

Cadáver

Brightburn: hijo de la oscuridad

Slender Man

La Cabaña Siniestra

La maldición renace

La noche del demonio: Capítulo 2 La noche del demonio: Capítulo 3

Inframundo: Guerras de sangre

Drácula de Bram Stoker

Posesión infernal

La cumbre escarlata

The Darkness

Drácula: La historia jamás contada

La casa con un reloj en sus paredes

Ouija

Los huéspedes

Ouija: El origen del mal

Feliz día de tu muerte

Culto a Chucky

Feliz día de tu muerte 2

Nosotros

Saga de “La Purga”

Scream (Grita)

Un Lugar en Silencio Parte II

Caso 39

Saga de Actividad Paranormal

El aro 1 y 2

Guerra mundial Z

Saga de Viernes 13

Estas son sólo algunas de las películas de terror que se pueden observar en las plataformas de streaming más consumidas en México, aunque el menú de horror no termina en este formato.