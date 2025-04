Películas y series en plataformas de streaming para maratonear en vacaciones de Semana Santa

GENERANDO AUDIO...

Películas y series para ver en Netflix

“El Eternauta” – 30 de abril

Tras una nevada que acaba con gran parte de la población, Juan Salvo y los sobrevivientes en Buenos Aires, Argentina, deben resistir a una amenaza de otro planeta. “El Eternauta” es protagonizada por el legendario Ricardo Darín, actor de “El Secreto de sus Ojos” y “Relatos Salvajes“.

“Black Mirror: Temporada 7” – 10 de abril

“Black Mirror“, la serie de antología oscura y satírica de Charlie Brooker regresa a Netflix con seis episodios nuevos y distópicos, incluyendo una secuela de la aventura de ciencia ficción “USS Callister”. Estrellas como Paul Giamati, Emma Corrin y Awkwafina aparecen en esta nueva miniserie.

“You: Temporada 5” – 24 de abril

La historia de Joe vuelve a donde todo comenzó: Nueva York. Pero los conflictos familiares amenazan su glamoroso matrimonio, y un nuevo amor revive sus más oscuros impulsos. “You” llegó a su quinta temporada y será la última parte de esta historia.

“Yo no soy Mendoza” – 16 de abril

Julián es obligado a adoptar la identidad del corrupto dueño de un casino, casarse con su novia y eludir a la mafia. ¿El amor? Nunca fue parte del plan. “Yo no soy Mendoza” es una serie colombiana de Netflix que cuenta con Vadhir Derbez en el protagónico.

“Pulso” – Ya disponible (3 de abril)

“Pulso” llega en su primera temporada con 10 capítulos. La historia sigue a la doctora Danny Simms y sus colegas residentes, quienes enfrentan casos complejos, tanto profesionales como personales en una sala de emergencias de Miami, Estados Unidos (EE.UU.).

Otras series para ver en Netflix

Películas para consultar en Netflix

“Lo mejor del mundo” – 9 de abril

Cuando un dúo de padre e hijo descubren que quizás no estén relacionados biológicamente, juntos se embarcan en una gran aventura por México para saber la verdad. “Lo mejor del mundo” es una de las películas mexicanas que llegan a Netflix en abril.

“Estragos” – 25 de abril

Tom Hardy protagoniza “Estragos“, una nueva cinta de acción del protagonista de “Venom”. Al salirse de control un golpe relacionado con drogas, un policía harto de todo se lanza al inframundo criminal para salvar al hijo de un político.

“Inexplicable” – 16 de abril

En “Inexplicable“, Gabriel contrae una enfermedad terminal a sus ocho años, su familia y su comunidad experimentan el poder de la fe y el amor.

“El ladrón de joyas” – Próximamente

Netflix aún no anuncia la fecha de estreno de “El ladrón de joyas“, pero en abril llegará esta batalla campal de astucia y precisión, un hábil estafador idea un robo de diamantes e intenta burlar a su sádico adversario.

Otras películas y series para ver en Netflix

Películas y series para ver en Claro Video

“Anora”: 17 de abril (Compra y renta)

La ganadora del Oscar, “Anora” estuvo en pocas salas de cines antes de la ceremonia que premia a lo mejor de Hollywood y su llegada a plataformas de streaming es una oportunidad para verla y saber por qué fue la mejor película de 2024.

“Mickey 17”: 20 de abril (Compra y renta)

Lo más nuevo de Bong Joon-ho, “Mickey 17” fue un fracaso de taquilla pero un éxito en la crítica especializada, gracias a su historia distópica y la actuación camaleónica de Robert Pattinson.

“Better Man”: 17 de abril (Compra y renta)

La película biográfica de Robbie Williams, “Better Man”, sorprendió a propios y extraños por su creatividad y recursos para contar la historia del polémico cantante. Tan polémico que decidió hablar de sí mismo como si fuera un mono.

“Aún estoy aquí”: 10 de abril (Compra y renta)

Brasil le ganó a Francia en los pasados Premios Oscar gracias a “Aún estoy aquí”, que le arrebató el galardón a “Emilia Pérez”. Nada más por eso, se ganó el cariño de los mexicanos y ahora se puede consultar en plataformas de streaming.

“El Mono”: 24 de abril (Compra y renta)

“El Mono” viene de la mente del director que trajo “Longlegs” y este nuevo proyecto fue descrito por los espectadores como una aventura sangrienta de horror con comedia.

Más series y películas para ver en Claro Video

Películas y series para ver en Amazon Prime Video

Rápidos y furiosos X: 4 de abril

La familia de Dom Toretto tiene que enfrentarse al oponente más letal que jamás hayan conocido: Un terrible peligro que resurge del pasado, que se mueve por una sangrienta sed de venganza y que está dispuesto a destrozar a la familia y destruir para siempre todo lo que a Dom le importa.

G20: 10 de abril

Cuando la cumbre del G20 se ve asediada, la presidenta estadounidense Danielle Sutton se convierte en el objetivo número uno. Después de eludir la captura de los atacantes, debe ser más astuta que el enemigo para proteger a su familia, defender a su país y salvaguardar a los líderes mundiales.

Valiendo madres T1: 16 de abril

Paloma comienza a sospechar que su esposo le es infiel. El descubrimiento de un inusual objeto en la vida de su hijo pequeño, un cuerno de unicornio que resulta ser un colorido dildo, desencadena una serie de eventos hilarantes y confusos.

Cónclave: 18 de abril

Tras la inesperada muerte del Sumo Pontífice, el cardenal Lawrence es designado como responsable para liderar uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo: la elección de un nuevo Papa.

El robo perfecto: 25 de abril

Donnie se alía con la mafia Pantera para cometer el mayor robo de diamantes jamás visto. Mientras, Nick, el policía que ya le persiguió en el pasado, se ve arruinado y cansado de ser el cazador, así que le propone unirse a su banda y dar juntos este golpe. Si este desafío tiene éxito, habrán conseguido ejecutar el atraco más importante de la historia.

Películas y series para ver en Disney +

Andor T2: 22 de abril

Luego de una primera temporada que despertó el entusiasmo de los fans de “Star Wars”, Diego Luna regresa para la segunda temporada de “Andor”, la cual promete regresar al espectador al inicio de “Rogue One”.

Un completo desconocido: 16 de abril

Ambientada en la influyente escena musical de Nueva York de principios de los años 60, ‘A Complete Unknown’ cuenta la historia del meteórico ascenso del músico de Minnesota Bob Dylan.

Doctor Who T2: 12 de abril

La nueva versión de “Doctor Who” llegó a tal grado que se ganó una segunda temporada en el catálogo de Disney +.

Otras series y películas para ver en Disney +

Morir de placer: 4 de abril

Mamita, la madre de todas las mentiras: 9 de abril

The Americas: 16 de abril

Secret of the Penguins: 21 de abril

Shifting Gears: 30 de abril

Películas y series que puedes ver en MAX

Paddington en Perú: 4 de abril

Paddington y la familia Brown visitan a la tía Lucy en Perú, pero un misterio los envía a la selva amazónica y a las montañas peruanas.

Hacks T4: 10 de abril

Explora el oscuro proceso de enseñanza y aprendizaje entre Deborah Vance, una legendaria cómica de Las Vegas, y Ava, una joven y resuelta escritora de 25 años.

The Last of Us T2: 13 de abril

Aunque la segunda temporada de “The Last of Us” no servirá para maratonear porque saldrá un capítulo cada domingo, al menos se podrá ver el primero y segundo capítulo.

Compañera perfecta: 18 de abril

La muerte de un multimillonario desencadena una serie de acontecimientos para Iris y sus amigos durante un viaje de fin de semana a su finca junto al lago.

Kraven el cazador: 25 de abril

Kraven es un hombre cuya compleja relación con su despiadado padre, Nikolai Kravinoff, le hace emprender un camino de venganza con brutales consecuencias, motivándole a convertirse no sólo en el mejor cazador del mundo

Series y películas para ver en VIX PREMIUM

Una pequeña confusión: 4 de abril

Lola y Cuau, una pareja progresista de clase media, e Iñigo y Majo, un joven dúo conservador y adinerado, recurren a la inseminación artificial como último recurso para tener hijos. En un disparatado giro basado en hechos reales, una confusión en la clínica hace que cada futura madre tenga el bebé de la otra.

El extraño retorno de Diana Salazar T3: 11 de abril

“El Extraño Retorno de Diana Salazar” narra la historia de amor prohibido de Leonor (Angelique Boyer) y Eduardo (Sebastián Rulli) en el siglo XVII.

La nueva CQ ingreso T2: 11 de abril

Una nueva generación de “La CQ” se presenta, no sin algunas ligeras intervenciones de los estudiantes del passado.

Déjame estar contigo: 25 de abril

Lucía vive con una enfermedad incurable, y Bruno fue deportado a México sin un lugar donde dormir. Una inesperada llamada los une en una emotiva historia de superación, reconstrucción y esperanza en donde el amor los llevará a intentar lo imposible para salvarse el uno al otro.