Pepe Aguilar entona el Himno Nacional junto a 10 mil becarios en México Siglo XXI

El evento México Siglo XXI, edición 2023, organizado por la Fundación TELMEX Telcel arrancó con el cantante Pepe Aguilar que entonó el Himno Nacional junto a los 10 mil becarios que se dieron cita en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La orquesta bajo la dirección de Miguel Salmon Del Real, uno de los directores de mayor solidez de su generación, compositor, musicólogo e investigador, fue la encargada de tocar el Himno Nacional que se engalanó con la voz de Pepe Aguilar.

Tras interpretar el Himno, Pepe Aguilar dedicó unas palabras a los becarios de la Fundación TELMEX Telcel, y le reveló que le da mucha ilusión ver a tanta gente que trabaja y sueña con llevar a México a un mejor lugar.

El cantante mexicano aseguró a los becarios que la manera de salir adelante y hacer de México un mejor país es con la preparación y conociendo todo el territorio.

“Para saber claramente a dónde vas, requieres firmemente comprender de dónde vienes, entre más conozcamos la grandeza de nuestro país, no las diferencias políticas que vivimos en estos tiempos, con estas conexiones inéditas en la historia del hombre, que bonito que estemos conectados con el planeta, pero por favor jóvenes no se desconecten de México. conozcan más de los que siempre podemos estar orgullosos, ¡Viva México!”.

Sobre la educación, el cantante aseguró que es importantísima y que es clave para los tiempos que se viven de profundo cambio con tecnologías como Inteligencia Artificial, el internet de las cosas, las redes, el internet 3.0, por mencionar algunos ejemplos.

“La educación te abre 100%, mil caminos que sin ella no pudieras ni siquiera saber que existen; no podrías ni estar hablando como estoy hablando ahorita si no te educas; definitivamente es importante la educación”.

