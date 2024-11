“Tenían una historia desde chiquillos”: Pepe Aguilar vuelve a hablar de la relación de Nodal y Ángela

Pepe Aguilar vuelve a hablar de la relación de Nodal y Ángela. Foto: Cuartoscuro

En medio de la nueva polémica que envuelve a Ángela Aguilar y Christian Nodal tras las declaraciones de Cazzu, Pepe Aguilar habló de cómo fue que el representante de mariacheño le entregó el anillo de compromiso a la menor de sus hijas.

En entrevista con Mariano Osorio, el cantante de “Por mujeres como tú” recordó que entre los ahora esposos había una historia de amor desde que se conocieron durante una gira de Pepe Aguilar. Además, reveló que fue Nodal el que habló con él para poder casarse con Ángela.

“Christian fue a hablar conmigo, con la familia. La verdad es que, creo, ellos tenían una historia desde que estaban chiquillos. No sé nada. No fueron novios ni nada, pero había habido (algo)”, recordó Pepe Aguilar.

Además, aseguró que está orgulloso de cómo se trató el matrimonio de Ángela con Nodal y que él describió como un “shock” para su vida.

“Estoy orgulloso de cómo se trató ese “shock” porque a fin de cuentas es más que amor. Todas las expectativas las traemos nosotros en la cabeza. Llevo 28 años de casado y me casé cuando ella tenía 20 años ¿Quién dice que hay un guion? Pueden ser una pareja, y eso es lo que le deseamos todos, que sea superduradera. ¿Por qué nos íbamos a entrometer?”.

Sin embargo, Pepe Aguilar afirmó que en la visión que imaginaba sobre la vida de su hija menor no se encontraba la posibilidad de un matrimonio a los 20 años.

“No existe ningún guion, los guiones te los haces en la cabeza. Los guiones te los haces tú solo y cuando no te pasa la vida como escribiste el guion, sufres, porque tienes expectativas; no te voy a mentir, las expectativas no eran que mi hija se casara a los 20 años”.