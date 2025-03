GENERANDO AUDIO...

“Pérdida Total” fue dirigida por Enrique Begné. Foto: Terregal.

El cine mexicano sigue apostando por historias cargadas de humor e ironía, y este 27 de marzo llega a las salas “Pérdida Total”, el nuevo largometraje de Enrique Begné. Protagonizada por Leonardo Ortizgris, Héctor Kotsifakis, Jorge A. Jiménez, Tato Alexander y Joaquín Cosío.

¿De qué trata “Pérdida Total”?

La historia sigue a Claudio, un hombre tan carismático como mentiroso, quien entra en deuda con uno de sus clientes. Para saldarla, decide vender su camioneta, sin imaginar que esto será el inicio de una serie de desventuras que lo llevarán al borde del colapso.

El director Enrique Begné explicó a UnoTV, que la historia nace precisamente de la mentira y la estafa.

“Utilizar la mentira como el motor dramático, como un principio que no tiene final, como un espíritu que te va atrapando y no te deja salir. Claudio es un personaje de comedia metido en una tragedia, un mentiroso atrapado en su propia mentira“, compartió Begné

Para Leonardo Ortizgris, quien da vida al protagonista, interpretar a Claudio fue un reto y una oportunidad para explorar las complejidades de un personaje con muchas capas: “Cuando Enrique me invita al proyecto y leo el personaje, me doy cuenta de que es un regalo para los actores. Es una comedia con un universo muy particular y con un sentido del humor que te permite jugar mucho en escena”.

Ortizgris destacó cómo la interacción con sus compañeros de reparto ayudó a construir el personaje: “Uno puede tener una idea de cómo interpretar a Claudio, pero al estar con actores como Joaquín Cosío o Tato Alexander, todo va surgiendo de manera orgánica. ¿Quién no conoce a un embaucador, a un vendedor de espejitos que te marea con sus palabras?”.

Mentiras, absurdos y reflexiones

A pesar del tono humorístico de la película, la historia también plantea reflexiones sobre las consecuencias de nuestras acciones. “Más allá de si la mentira es buena o mala, la película establece que la mentira siempre trae consecuencias. Para salir de una, debes decir otra, y así sucesivamente hasta que todo se derrumba”, señaló Ortizgris.

Por su parte, Jorge A. Jiménez, quien también forma parte del elenco, resalta la complejidad de su personaje: “Mi personaje vive en el bajo mundo, en trabajos turbios, pero no es un mentiroso por naturaleza. Sin embargo, la mentira se convierte en su herramienta para proteger a su hija, lo que lo pone en situaciones muy complicadas”.

El reto de hacer cine independiente

La filmación de “Pérdida Total” tuvo lugar en octubre de 2022 en Torreón, en la región de La Laguna. Begné reconoció que uno de los mayores desafíos fue la exhibición del filme, pues en algunos festivales les decían que era muy comercial la cinta y los exhibidores que era de autor.

Para el director, la fortaleza de la película radica en su ironía y en la manera en que juega con la tragedia ajena.

“La vida está llena de ironía y drama, y hay que aprovechar eso para hacer comedias con más profundidad. Pérdida Total no es solemne, pero sí presenta personajes complejos interpretados por un elenco extraordinario”, finalizó el creador de “Pérdida Total”.