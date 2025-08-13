GENERANDO AUDIO...

La perrita “Cosita” fue mascota de Silvia Pinal. FOTO: Shutterstock | AFP

La mascota de Silvia Pinal, una chihuahua llamada “Cosita”, conmovió en redes sociales al llorar al ver y oler uno de los abrigos de la fallecida actriz.

Efigenia Ramos, quien trabajó por más de 35 años con Silvia Pinal, mostró parte de los abrigos de la diva cuando ocurrió la reacción de “Cosita”.

@omararguetaofficial “Cosita” la perrita que le perteneció a Silvia Pinal @Silvia Pinal Oficial se pone a llorar al ver sus abrigos 😭😭😭😭 ♬ sonido original – Omar López Argueta

Emotivo momento con “Cosita”

A más de ocho meses del fallecimiento de Silvia Pinal, ocurrido el 28 de noviembre de 2024, su perrita “Cosita” sigue recordándola. Un video compartido en redes sociales muestra el instante en que la chihuahua rompe en llanto al ver uno de los abrigos de la última diva del cine mexicano.

El momento se registró durante una entrevista para el programa Sale el Sol a Efigenia Ramos, asistente de la actriz durante más de tres décadas. En la grabación, Ramos muestra varios abrigos que pertenecieron a Pinal y que le fueron entregados por la familia. Al ver uno de ellos, “Cosita” comenzó a llorar y mover la cola con rapidez, lo que ha conmovido a internautas.

Efigenia Ramos y su experiencia con Silvia Pinal

Ramos trabajó junto a Pinal desde que tenía 26 años. Tras la muerte de la actriz, aseguró que se ha dedicado a su familia y a disfrutar de su hogar, debido a que se dedicaba a estar con ella gran parte de su tiempo.

Durante la entrevista, reveló que Silvia Pinal tuvo dos hijas adoptivas a las que siempre brindó apoyo, un dato que no se había hecho público anteriormente.

También compartió que estuvo presente en los últimos momentos de la actriz y que fue la última persona en despedirse antes de que diera su último suspiro.

El video de la perrita “Cosita” ha acumulado miles de reproducciones y comentarios de usuarios que destacan el vínculo que mantenía con la actriz, recordando la cercanía que ambas compartieron hasta el final.