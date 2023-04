Peso Pluma defiende a fans tras ser llamados nacos: “Eres clasista, que es peor”

Peso Pluma está en el ojo del huracán, nuevamente, después de que en Twitter respondiera el mensaje de un usuario que llamó nacos a todos aquellos que gustan de los llamados corridos tumbados que interpreta el famoso cantante.

Cómo respuesta, Doble P, como también es conocido el artista que lo mismo colabora con Junior H que Becky G, tachó al usuario de clasista, lo cual, aseguró, “es peor”.

No eres naco, eres clasista que es peor 🙃 https://t.co/qZU4oHtO5b

Un mensaje publicado el 19 de abril en la red social que recientemente eliminó masivamente las palomitas azules, llamó la atención de Peso Pluma por hacer alusión a sus seguidores.

“Peso puma o algo así, no sé, no soy naco“, escribió el usuario @foguisaurio. Casi de inmediato, el artista que se presentó con éxito en el festival Coachella respondió:

“No eres naco, eres clasista que es peor“, lo que generó miles de reacciones entre sus seguidores y uno que otro detractor.

“Gente, a mí no me gusta Peso Pluma, pero no por eso ando catalogando de nacos a los que sí, se llama diversidad musical, dejen a la gente ser feliz”.

Comentario de usuaria @denfernandaa.