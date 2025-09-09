GENERANDO AUDIO...

Peso Pluma, embajador de la Semana de la Moda de Nueva York. Foto: CUARTOSCURO

El cantante mexicano Peso Pluma fue nombrado embajador de la Semana de la Moda en Nueva York. Esto fue confirmado a través de un comunicado del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA).

El propio artista compartió su beneplácito de esta noticia y lo acompañó en su Historias de Instagram con el mensaje “Peso Pluma es la primera estrella mexicana en obtener este honor de la semana de la moda”, el cual ha sido replicado en otros medios.

¿Qué hará Peso Pluma en la Semana de la Moda de Nueva York?

Peso Pluma recibió su nombramiento para la Semana de la Moda de Nueva York, y con él se le informó que estará en la inauguración de la temporada primavera-verano del próximo año. Debido a ello, el artista mexicano de 26 años estará junto al presidente de la CFDA, Thom Brown; y diseñadores de talla internacional y de gran prestigio.

¿Cuándo es la Semana de la Moda de Nueva York 2025?

La Semana de la Moda de Nueva York para primavera-verano se llevará a cabo del 11 al 16 de septiembre de 2025. Las colecciones primavera-verano son presentadas en septiembre, y las colecciones otoño-invierno en febrero.

¿Quién es Peso Pluma?

Hassan Kabande Laija, mejor conocido en el ámbito musical como Peso Pluma, es un joven músico, cuya fama ha crecido rápidamente. Nació en 1999 en Guadalajara, Jalisco.

Su interés por la música inició en la secundaria, momento en el que empezó a tocar la guitarra. Posteriormente, hizo un grupo junto a uno de sus primos, llamado Tito Laija, pero fue en 2020 cuando decidió lanzarse profesionalmente en la música.

La popularidad de Peso Pluma ha provocado que pise lugares como el Foro Sol, a donde fue invitado por Eduin Caz a subir al escenario durante uno de los conciertos de Grupo Firme en la Ciudad de México. El popular cantante también tiene colaboraciones con artistas como Natanael Cano y Junior H.