Peso Pluma se compara con Pancho Villa y se considera revolucionario

Peso Pluma dijo ser parte de la “revolución de la música mexicana como Pancho Villa o Porfirio Diaz”, personajes de la revolución mexicana.

El cantante mexicano, que terminó su relación con su novia Nicki Nicole por una infidelidad, platicó con El País Semanal, donde también se asumió como un ejemplo para los niños que lo siguen y quieren ser como él.

Peso Pluma y su canción “Ella baila sola” de su tercer disco “Génesis”, además de ganar un Grammy por mejor disco de regional mexicano, y ser un éxito en las plataformas musicales y escalar lo más alto en la revista Billboard, reconoció ser un impulsor de los llamados corridos tumbados (combinación de corridos y música urbana).

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, señaló la importancia de colaborar con músicos como Christian Nodal para impulsar la música mexicana.

El joven nacido en Zapopan, Jalisco, hace 24 años, mencionó que de niño no decía lo que sentía y sus sentimientos los empezó a escribir en un diario, situación que dio inicio para que empezara a componer, pero que también le trajo burlas por parte de sus compañeros de escuela, pero eso no le importó a Peso Pluma.

“Mis compañeros del colegio se reían de mí. Era lo normal. Siempre fue así el rollo porque escribir en un diario era cosa de niñas. Al principio, hubo muchas burlas y críticas, pero yo siempre fui así y no quería cambiar. A mí me ayudaba escribir mis cosas en el diario y no hacía caso a las burlas. Me gustaba hacerlo y eso era más importante”.

Peso Pluma