Peso Pluma sigue conquistando con “Ella baila sola”, así se escucha en francés

Un ciudadano francés se aventuró a traducir “Ella baila sola”. Foto: GettyImages

Peso Pluma tiene la canción del año, “Ella baila sola”, según la revista Rolling Stone, y ha sido tanto su popularidad que ya hasta se tradujo en francés.

El éxito que ha representado “Ella baila sola” a nivel internacional se ha prestado para que un ciudadano francés se aventurara para hacer su versión de la canción que lanzó a la fama a Peso Pluma.

Así suena en francés “Ella baila sola” de Peso Pluma

El usuario dele_gt publicó en su cuenta de Instagram una parte de la canción de “Ella baila sola” y acompañó el video con la siguiente descripción:

“Así sonaría Ella baila sola de Peso Pluma y Eslabón Armando en francés. Ps. Gracias a mi compa mauricio Herrada por ayudarme a entender algunas expresiones. Aprende francés con canciones”.

Ver más

“Je l’aime pour moi

Belle, elle sait qu’elle est bonne, que tout le monde regarde comment elle danse.

Je me rapproche et je commence á lui draguer, on boit des verres sans but juste tentation.

Je lui ai dit. Je vais conquérir ta famille dans quelques jours tu seras a moi.

Elle m’a dit que je suis fou mais qu’elle aime ca, qu’aucun mec n’agit comme moi”, es la letra que el también tiktotero tradujo en honor a la canción del año.

Cabe destacar que el usuario en cuestión también ha compartido otros temas originalmente cantados en español, pero traducidos al idioma galo, y por su feed es posible encontrar canciones de Luis Miguel, Maluma, Morat y Danny Ocean, entre otros.