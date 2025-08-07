Peso Pluma y Kenia Os conquistan TikTok con reto viral en pareja

GENERANDO AUDIO...

El tiktok de la pareja lleva más de 26 millones de reproducciones. Foto:Cuartoscuro

Peso Pluma y Kenia Os volvieron a encender las redes sociales con un simpático video en TikTok que refleja el dulce humor de su relación. Esta vez, su herramienta de conquista fue un juego viral que ya suma millones de interacciones.

En el video, la pareja utiliza un filtro que coloca una letra sobre la frente de cada uno. El objetivo es decir un animal que comience con la letra asignada; si fallan, el otro les da con una almohada. Cuando a Kenia Os le tocó la letra “H”, respondió con “iguana”, provocando risas cómplices que rápidamente conquistaron a millones de usuarios.

@keniaos JADJSJAJSJSJSJJDJA una disculpa por mi intelecto estaba pedita ♬ sonido original – KeniaOs

El video casi alcanza los 30 millones de reproducciones y ha generado más de cinco millones de “me gusta” y más de 40 mil comentarios.

Amor que se muestra sin filtros

Este TikTok es solo una más de las demostraciones públicas de afecto de la pareja. Ambos han dejado claras sus muestras de cariño en conciertos y festivales. Por ejemplo:

En el Super Bowl , oficializaron su relación frente a miles de espectadores, sellando el momento con un beso apasionado.

, oficializaron su relación frente a miles de espectadores, sellando el momento con un beso apasionado. En un concierto de Chicago, Peso Pluma se bajó del escenario para besar a Kenia Os durante la presentación y ambos compartieron esas imágenes en redes sociales.

se bajó del escenario para besar a durante la presentación y ambos compartieron esas imágenes en redes sociales. También protagonizaron un tierno TikTok donde disfrutan de la nueva canción de Karol G mientras ella le acaricia el rostro, video que incluso fue compartido por la artista colombiana.

Su relación comenzó como mera especulación tras colaborar en el sencillo “Tommy & Pamela” (2024), convirtiéndose luego en uno de los romances más comentados. Desde entonces, han combinado su química artística con muestras de afecto público, ganándose el título de “pareja del momento”.

La espontaneidad y ternura de la pareja conectan con fans que celebran su autenticidad. El juego en TikTok es apenas otro capítulo en una historia de afecto que ya es tendencia.