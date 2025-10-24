Peso Pluma y Kenia Os derrochan amor en los Premios Billboard de la Música Latina 2025: videos

GENERANDO AUDIO...

Peso Pluma y Kenia Os en los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

Peso Pluma recibió el primer Premio Billboard Vanguardia en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 de las manos de su novia Kenia Os. Luego de un breve discurso, ambos músicos se besaron en el escenario este jueves en el James L. Knight Center de Miami.

“No sabía que ella me lo iba a dar”, dijo Peso Pluma.

“Estoy súper contento, orgulloso, de esta gran mujer. Estoy contentísimo que tú me lo hayas dado. Gracias a los me apoyan. ¡Arriba los corridos!” Peso Pluma

La pareja también reafirmó su noviazgo desde la alfombra azul hasta la premiación, donde siempre se dejaron ver juntos.

No es la primera vez que Kenia Os y Peso Pluma dejan ver el amor que existe entre ellos en público, apenas en septiembre compartieron varios momentos juntos en la Semana de la Moda en Nueva York.

Los cantantes confirmaron su relación en marzo de 2025, desde entonces se han dejado ver en diferentes momentos.

La actuación de Peso Pluma en los Premios Billboard de la Música Latina 2025

Peso Pluma también actuó durante la ceremonia de premiación, el mexicano presentó “Apaga la luz”, su colaboración con el dúo mexicano de DJ y productores RØZ.

Y en entrevista para Billboard, el mexicano adelanto que ya trabaja en un nuevo material.

“Estoy trabajando mucho. Estén pendientes a próximos anuncios. Se viene algo especial con Tito, sorpresas el año que viene trabajando para sacar música que todos están esperando”, dijo Peso Pluma.

El cantautor de Jalisco, México, conocido por éxitos como “Por Las Noches”, “PRC” y “AMG”, ha logrado un total de 25 éxitos en el top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard y 33 canciones en el Billboard Hot 100.