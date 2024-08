Phoenix, Air y todos los artistas que sonaron en la clausura de Paris 2024: videos

¡Lo mejor de la música francesa en la clausura de Paris 2024! – Foto: AFP

La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos Paris 2024 tuvo un show musical protagonizado por Phoenix y Air, dos bandas francesas que pusieron a bailar a los atletas de los 206 países que tuvieron participación en la justa veraniega que terminó este domingo 11 de agosto.

Phoenix, Air y todas las bandas que tocaron en la clausura de Paris 2024

Después del show protagonizado por el “viajero dorado” en el Stade de France, la banda versallesa Phoenix tomó el escenario con la canción “Lisztomania“.

LIZTOMANÍA DE PHOENIX 🎶🇫🇷



El Stade de France comienza la fiesta en la Ceremonia de Clausura de Paris 2024



Posteriormente, las luces se apagaron para dar paso a Kavinsky y el tema “Nightcall“, que aparece en la película “Drive“, protagonizada por Ryan Gosling.

VannDa, rapero camboyano, hizo una aparición especial en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos interpretando “Time to rise“. Phoenix procedió a interpretar “If I ever feel better“.

Una de las sorpresas de la noche fue la aparición de Air, banda también originaria de Versalles, interpretando “Playground Love” en colaboración con Phoenix.

Air será el headliner, junto a Slowdive, del Festival Hipnosis 2024 a celebrarse el 2 de noviembre en la Ciudad de México.

Finalmente, la agrupación liderada por Thomas Mars cerró su participación con “Tonight” y “1901“. El cantante se bajó del escenario y fue cargado por los atletas internacionales de estos Juegos Olímpicos.

LA FIESTA NO PARA 🎶🇫🇷



El Stade de France continúa celebrando la Ceremonia de Clausura de Paris 2024 de la mano de Phoenix



La aparición de Phoenix y Air fue anticipada por medios internacionales, como la agencia de noticias AFP. Finalmente, su aparición se hizo realidad.

Cabe destacar que, durante el desfile con los abanderados y atletas de los diferentes países que compitieron en Paris 2024, sonó la música de Justice, un dúo francés de DJs.

Justice es autor de temas como “D.A.N.C.E“, “Genesis” y “We Are Your Friends“.