Piden cancelar a Carin León: lo acusan de promover el consumo de sustancias

Carin León se enfrenta a lo que ya pasó Dani Flow, y por un comentario con el que presuntamente promueve el consumo de sustancias ilícitas, piden cancelarlo en las redes sociales. En un concierto que brindó en Hermosillo, Sonora, el cantante dijo abiertamente que se le antojaba un “perico”.

El comentario de Carin León, estrella del regional mexicano, ha desatado toda una polémica en la que usuarios reprueban que presumiera su consumo de sustancias.

Fue en su show en el Estadio Fernando Valenzuela, en Hermosillo, Sonora, donde Carin León aparentemente promovió el consumo de drogas. De acuerdo con un video, el cantante hizo su comentario al respecto cuando daba un mensaje en el que pedía al público no ver a los artistas como ejemplo.

“Nosotros no somos ejemplos, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un ‘perico’, lo que es”

Dijo Carin León