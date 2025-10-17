¡Pink viene a México! Fecha, lugar y preventa

GENERANDO AUDIO...

Pink lleva más de 20 años en la música. Foto: GettyImages

Pink traerá su “Carnival Tour” al Estadio GNP de la Ciudad de México en abril de 2026, así lo informó Ocesa a través de sus redes sociales.

La cantante estadounidense, conocida por sus acrobacias durante sus presentaciones y contar con una poderosa voz, llegará a México con su más reciente gira.

Pink publicó un video en su cuenta de Instagram donde se mostró feliz por estar el país: “Estoy TAN EMOCIONADA de traer el Carnaval Tour a la Ciudad de México en abril para mi primer show titular en México!”.

¿Cuándo y dónde se presentará Pink?

Alecia Beth Moore-Hart, mejor conocida como Pink, se presentará el próximo 26 de abril en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

El público mexicano podrá escuchar los más grandes éxitos de Pink como “Just give me a reason”, “So what”, “Try” y “Get the party started”, que la han colocado como una de las cantantes más relevantes de su generación.

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos?

La preventa Banamex para ver a Pink en la CDMX será el próximo 22 de octubre a partir de las 14:00 horas, mientras que la venta general se realizará al día siguiente. De momento se desconocen cuáles serán los precios de los boletos.

¿Quién es Pink?

Pinki nació el 8 de septiembre de 1979 en Pensilvania, Estados Unidos. Su carrera despegó a inicios de los 2000 con su álbum “Can’t Take Me Home”, pero fue su segundo disco, “Missundaztood”, el que la catapultó al éxito mundial con hits como “Get the Party Started” y “Just Like a Pill”.

Desde entonces, ha vendido más de 60 millones de discos y se ha consolidado como una de las voces más poderosas y auténticas del pop-rock.

Conocida por su actitud rebelde, letras honestas y un estilo único que mezcla pop, rock y R&B, Pink ha ganado múltiples premios Grammy y ha sido reconocida por sus impactantes shows en vivo, donde canta mientras realiza acrobacias aéreas.

A lo largo de su carrera, ha abordado temas como la autoaceptación, el amor propio, la crítica social y el empoderamiento femenino, conectando con una base de fans diversa y fiel en todo el mundo.

En su vida personal, Pink está casada con el ex motociclista Carey Hart, con quien ha tenido una relación pública de altibajos, pero también de amor duradero.

Tienen dos hijos y han hablado abiertamente sobre los retos de equilibrar la fama con la familia. Más allá de la música, Pink también ha sido activista en temas de derechos humanos, salud mental y protección animal, mostrando que su fuerza no solo está en su voz, sino también en sus convicciones.