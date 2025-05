Pitbull trae una lluvia de éxitos y nostalgia al Tecate Emblema 2025

GENERANDO AUDIO...

Pitbull encendió el Tecate Emblema 2025 – Foto: Santiago Covarrubias (Ocesa)

La gente que pareció ausente a lo largo de todo el Tecate Emblema 2025 se juntó en el acto final: Pitbull en el escenario principal del festival. “No sabía que esa canción era de él” se escuchó constantemente durante un show que mezcló varios éxitos de la década de 2010, un viaje al pasado y un sonido que retumbó en todo el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Unotv.com estuvo en la cuarta edición de Emblema, festival que tuvo un cierre de lujo con el puertorriqueño que trajo bailarinas, banda, un DJ y hasta un anuncio para México.

Que no pare la fiesta de Pitbull en Tecate Emblema 2025

“Don’t stop the party” no sólo fue el principio del fin del Tecate Emblema 2025, sino uno de los pocos momentos de todo el festival en que el público se permitió brincar al unísono como si no hubiera mañana.

Pitbull adelantaba una cosa: no habrá una sola canción en todo el repertorio que no tenga un arraigo en el público que vivió la década de los años 2000 o en la de los 2010.

Foto: César Vicuña (Ocesa)

A lo largo de casi una hora y media de espectáculo, Armando Christian Pérez, nombre real del artista, interpretó un largo repertorio de éxitos que parecía no tener fin, con temas como:

Give me everything

Time of our lives

DJ got us fallin’ in love

Feel this moment

International love

Fireball

El único inconveniente es que los artistas con los que colaboró Pitbull en dichas canciones, como Christina Aguilera o Christina Aguilera, no pudieron estar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cabe destacar que los primeros éxitos del puertorriqueño, como “Hotel Room Service” y “I know you want me (Calle Ocho)” también fueron parte del repertorio.

Foto: César Vicuña (Ocesa)

Un anuncio de Pitbull a México

En medio de un show lleno de bailarinas e, incluso, referencias a temas clásicos de diferentes épocas e idiomas como “Enter sandman” de Metallica o “Sweet Child O Mine” de Guns N Roses, el cantante tuvo un tiempo de solemnidad.

Antes de teminar su presentación en el Tecate Emblema 2025, recordó SLAM Miami (Sports Leadership and Management) es una escuela pública charter ubicada en el barrio de Little Havana en Miami, Florida, fundada por Pitbull en 2013.

Dicha escuela ofrece educación gratuita para estudiantes, integrando temas deportivos en su currículo académico para motivar y preparar a los alumnos para carreras universitarias y profesionales.

El artista reconoció que en su juventud estuvo cerca de malas influencias y, para evitar que esto pase en la juventud, se creó esta escuela en Estados Unidos.

¿La buena noticia? Una nueva sucursal de esta escuela llegará pronto a México, aunque no anunció fecha.