“Pitufos”: así fue la premier de la película en CDMX, Ximena Sariñana estuvo ahí

“Pitufos” llega a cines el 17 de julio. Foto: CLB

La nueva película animada “Pitufos” tuvo su premier en la Ciudad de México; Ximena Sariñana, Jerry Velázquez y Cristina Hernández, quienes prestaron sus voces para la versión en español, compartieron su emoción por formar parte de esta icónica franquicia.

Para Ximena Sariñana, el doblaje representa una oportunidad de conectar con la imaginación y ahora también con su faceta como mamá. Aunque admitió que los pitufos no fueron parte central de su infancia, reconoció que “son personajes entrañables y emblemáticos”.

La cantante y actriz da voz a Moxie, una nueva pitufa en la historia: “Aguerrida, sin filtro y con un papel importante para ayudar a sus compañeros”, describió Sariñana.

Ximena también compartió lo especial que fue vivir esta experiencia como madre: “Lo que más emoción les da a mis hijos es verme en este tipo de películas, y eso me emociona más a mí. Que vean el cartel y digan: ‘Mi mamá está en esa película’, es muy bonito”.

Jerry Velázquez da vida a “Sin nombre”

Para Jerry Velázquez, “Pitufos” representa una nueva incursión en un mundo que conoce desde los 18 años, el del doblaje, el cual aunque nunca ha sido el eje central de su carrera, siempre ha sido importante para él.

El actor interpreta al pitufo “Sin Nombre”, un personaje que aún busca su propósito en la vida, con el que muchos pueden identificarse: “A veces crees que ya sabes para dónde vas y de pronto tienes que dar un volantazo. Esta película habla de eso”.

Sobre su relación con la franquicia, Jerry recordó haber visto la caricatura en su infancia: “Aunque son más ochenteros, yo los vi en Canal 5 cuando tenía como 10 años”.

Velázquez destacó el trabajo del director, Chris Miller, y el estilo visual de la película, dirigido por el creador de “Shrek 3”.

Cristina Hernández se declaró “emocionada” de ser parte del universo azul

Cristina Hernández, una de las voces más reconocidas del doblaje en Latinoamérica, también forma parte del elenco con un personaje muy distinto a los que suele interpretar.

“Generalmente soy la princesa, la guapa. Esta vez no. Esta vez soy ruda, no una bruja, pero sí con mucha fuerza. Me pidieron algo tipo Paquita la del Barrio… ¡y fue delicioso hacerlo!”, dijo Cristina.

Aunque no interpreta a un pitufo, sino a “Mamá Pot”, Hernández vivió este trabajo como un homenaje a su infancia: “Era mi caricatura favorita. Tenía el disco. Así que estar ahora en esta película es súper emocionante”.

Reconoció que antes el doblaje se hacía en las sombras, sin mostrar los rostros de los actores: “Se pensaba que rompía la magia, pero en realidad la magia está cuando ves algo en tu idioma y lo sientes tuyo”.

Hoy, con las redes sociales, valora la cercanía con el público: “Ha sido un impacto, pero muy lindo. El cariño del público es impresionante”.

Sobre el equipo detrás de la película, la actriz resaltó la libertad creativa que Paramount y el director, Luis Leonardo Suárez, les dieron para el doblaje de “Pitufos”.

“Pitufos”, una película para nuevas generaciones… y para quienes crecieron con ellos

La nueva entrega de “Pitufos”, que llegará a cines el 17 de julio, no solo presenta un estilo de animación más moderno y dinámico, sino que suma voces mexicanas que aportan identidad, frescura y emoción, con una historia sobre la búsqueda de la identidad, el valor del trabajo en equipo y la diversidad de personalidades.