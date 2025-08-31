Pixar confirma “Toy Story 5”, “Coco 2” y “Los Increíbles 3”: ¿cuándo se estrenan?

GENERANDO AUDIO...

Estrenos de Pixar para los próximos años. Foto: Getty Images

Pixar, el estudio detrás de algunas de las películas animadas más icónicas de todos los tiempos, anunció oficialmente sus próximos grandes estrenos durante el evento Destination D23.

Entre las novedades destacan las continuaciones de franquicias queridas como Toy Story, Coco y Los Increíbles. Estas películas prometen emocionar a nuevas generaciones de fans y revivir la nostalgia de quienes crecieron con los personajes.

Estrenos de Pixar para los próximos años

Toy Story 5

La parte cinco de esta historia amada por chicos y grandes llegará el 19 de junio de 2026, bajo la dirección de Andrew Stanton y la co-dirección de McKenna Harris.

¿De qué tratará Toy Story 5?

La quinta entrega de la saga se centrará en Jessie y su grupo de juguetes mientras enfrentan los desafíos de un mundo cada vez más digital. Un nuevo villano, la tableta LilyPad, amenaza con desplazar a los juguetes de Bonnie, y la historia explorará la importancia de la amistad y la imaginación frente a la tecnología.

Los fanáticos pueden esperar la misma mezcla de humor, emoción y momentos entrañables que caracterizan a la franquicia.

Coco 2

A pesar de lo que se pensaba, la historia de Coco tendrá una secuela, la cinta inspirada en el folclor mexicano y del Día de Muertos llegará con una nueva aventura en el 2029, aunque no se especificó en qué mes.

Por ahora Pixar aún mantiene los detalles bajo reserva, pero se anticipa que Coco 2 continuará la historia de Miguel, explorando nuevas aventuras en el Mundo de los Muertos y profundizando en la música y las tradiciones familiares mexicanas que hicieron de la primera película un fenómeno internacional.

La secuela promete mantener la riqueza cultural y el mensaje emotivo que convirtió a Coco en un clásico moderno.

Los Increíbles 3

La tercera parte de la familia más increíble se estrenará próximamente, aún sin una fecha de estreno pensada

La familia regresará para nuevas aventuras, enfrentando retos que combinan acción, humor y los problemas cotidianos de equilibrar la vida familiar con el heroísmo. Después del éxito de Los Increíbles 2, esta tercera entrega promete superar expectativas con efectos visuales de última generación y una historia que conecte tanto con niños como adultos.

Próximos proyectos y expectativas

Además de estas secuelas, Pixar sigue explorando nuevas historias y universos, consolidando su reputación como líder en animación y narrativas que capturan la imaginación de espectadores de todas las edades.

Gatto

Gatto será una película a estrenarse el 18 de junio de 2027, se trata de una historia original de Enrico Casarosa, quien estuvo al frente de Luca y que ahora contará la historia de un gato endeudado con la mafia felina en Venecia, el personaje encuentra su propósito al conocer la música callejera.

Hoppers

Esta película es la más cercana ya que se estrenará en marzo de 2026, bajo la dirección de Daniel Chong.

La película sigue a Mabel, una adolescente amante de la naturaleza que descubre un laboratorio donde científicos transfieren sus mentes a animales robóticos para realizar investigaciones de campo.

Ella utiliza esta tecnología para repoblar un bosque amenazado y detener un proyecto de desarrollo. La historia combina elementos de acción, comedia y un mensaje ecológico.