Plastilina Mosh regresa a la CDMX con nuevo sencillo y show en el Pepsi Center

La icónica banda regiomontana Plastilina Mosh está de vuelta con una dosis de energía, nostalgia y estrenos.

El próximo 21 de junio, el dúo conformado por Jonás González y Alejandro Rosso se presentará en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México para repasar sus grandes éxitos y distintas sorpresas.

El grupo, conocido por su estilo ecléctico que fusiona rock, pop, hip hop y electrónica, promete un espectáculo cargado de hits como Mr. P-Mosh, Niño Bomba y Peligroso Pop, además de estrenar su tema más reciente titulado “Ilegal”, que marca una nueva etapa en su carrera con sonidos más actuales y una crítica social directa.

La canción, de acuerdo con declaraciones del grupo en conferencia de prensa, surgió tras reflexionar sobre temas políticos y fue trabajada con influencias que van desde el punk hasta la música electrónica.

Una canción que se comenzó a desarrollar en 2011 y que hasta este año ha podido estrenarse de la manera que el dúo buscó.

Jonás y Rosso comentaron que el show será un recorrido por todas sus etapas: desde el explosivo debut Aquamosh (1998) hasta sus experimentos más recientes. Además, dijeron estar emocionados por volver a conectar con el público capitalino tras años de ausencia en los escenarios de gran formato.

“Yo me siento como sorprendido, me siento agradecido y sí fue muy chido ver cómo la banda, lejos de ser olvidada o entrar realmente en un descanso público, seguía ganando adeptos y generaciones nuevas la empezaban a escuchar. Yo honestamente sí me sorprendía y ahora que empezamos a tocar otra vez, de repente ver en el público un montón de gente joven me da mucho gusto, es como un una señal de que estábamos haciendo las cosas bien”,

explicó Rosso.